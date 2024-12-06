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Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм" - РИА Новости, 06.12.2024
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02:44 06.12.2024 (обновлено: 05:54 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/poroshenko-1987636224.html
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм"
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм" - РИА Новости, 06.12.2024
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм"
Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал командование ВСУ, заявив, что Киев отправляет военных в "мясной шторм" вместо того, чтобы заниматься... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:44
2024-12-06T05:54
в мире
украина
киев
петр порошенко
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал командование ВСУ, заявив, что Киев отправляет военных в "мясной шторм" вместо того, чтобы заниматься спасением солдат."Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", — заявил он во время выступления в организации Atlantic Council. По мнению Порошенко, цена подобных действий украинской армии "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем". "Просто перестаньте работать на телевидение и начните работать для спасения солдат", - заявил он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, киев, петр порошенко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм"

Порошенко призвал командование ВСУ не бросать украинцев в "мясной шторм"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Петр Порошенко. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал командование ВСУ, заявив, что Киев отправляет военных в "мясной шторм" вместо того, чтобы заниматься спасением солдат.
«
"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", — заявил он во время выступления в организации Atlantic Council.
По мнению Порошенко, цена подобных действий украинской армии "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем".
"Просто перестаньте работать на телевидение и начните работать для спасения солдат", - заявил он.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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