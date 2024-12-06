https://ria.ru/20241206/poroshenko-1987636224.html

Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм"

Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм" - РИА Новости, 06.12.2024

Порошенко раскритиковал командование ВСУ за "мясной шторм"

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал командование ВСУ, заявив, что Киев отправляет военных в "мясной шторм" вместо того, чтобы заниматься... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T02:44

2024-12-06T02:44

2024-12-06T05:54

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петр порошенко

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал командование ВСУ, заявив, что Киев отправляет военных в "мясной шторм" вместо того, чтобы заниматься спасением солдат."Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", — заявил он во время выступления в организации Atlantic Council. По мнению Порошенко, цена подобных действий украинской армии "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем". "Просто перестаньте работать на телевидение и начните работать для спасения солдат", - заявил он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1960106914.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко, вооруженные силы украины