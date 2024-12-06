https://ria.ru/20241206/politsija-1987835377.html

Грузинская полиция готовится оттеснить протестующих от парламента

Грузинская полиция готовится оттеснить протестующих от парламента - РИА Новости, 06.12.2024

Грузинская полиция готовится оттеснить протестующих от парламента

Грузинская полиция готовится отогнать протестующих от парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T23:22

2024-12-06T23:22

2024-12-06T23:22

в мире

тбилиси

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Грузинская полиция готовится отогнать протестующих от парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Полиция впервые за три дня, возможно, решила отреагировать на агрессивные действия. К полицейским на улице Григория Чичинадзе, проходящей сбоку от парламента и выходящей на проспект Руставели, прибыл полицейский спецназ и водомет, что обычно предшествует разгону. Протестующие решили отойти от них на 30 метров, впрочем, они продолжают слепить полицейских лазерными указками. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241205/gruziya-1987435358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024