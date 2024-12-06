Грузинская полиция готовится оттеснить протестующих от парламента
В Тбилиси полиция впервые за 3 дня решила отреагировать на агрессию протестующих
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Грузинская полиция готовится отогнать протестующих от парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Полиция впервые за три дня, возможно, решила отреагировать на агрессивные действия. К полицейским на улице Григория Чичинадзе, проходящей сбоку от парламента и выходящей на проспект Руставели, прибыл полицейский спецназ и водомет, что обычно предшествует разгону. Протестующие решили отойти от них на 30 метров, впрочем, они продолжают слепить полицейских лазерными указками.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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