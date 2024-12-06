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Грузинская полиция готовится оттеснить протестующих от парламента - РИА Новости, 06.12.2024
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23:22 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/politsija-1987835377.html
Грузинская полиция готовится оттеснить протестующих от парламента
Грузинская полиция готовится оттеснить протестующих от парламента - РИА Новости, 06.12.2024
Грузинская полиция готовится оттеснить протестующих от парламента
Грузинская полиция готовится отогнать протестующих от парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:22
2024-12-06T23:22
в мире
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Грузинская полиция готовится отогнать протестующих от парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Полиция впервые за три дня, возможно, решила отреагировать на агрессивные действия. К полицейским на улице Григория Чичинадзе, проходящей сбоку от парламента и выходящей на проспект Руставели, прибыл полицейский спецназ и водомет, что обычно предшествует разгону. Протестующие решили отойти от них на 30 метров, впрочем, они продолжают слепить полицейских лазерными указками. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241205/gruziya-1987435358.html
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинская полиция готовится оттеснить протестующих от парламента

В Тбилиси полиция впервые за 3 дня решила отреагировать на агрессию протестующих

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 6 дек - РИА Новости. Грузинская полиция готовится отогнать протестующих от парламента в Тбилиси, передаёт корреспондент РИА Новости.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Полиция впервые за три дня, возможно, решила отреагировать на агрессивные действия. К полицейским на улице Григория Чичинадзе, проходящей сбоку от парламента и выходящей на проспект Руставели, прибыл полицейский спецназ и водомет, что обычно предшествует разгону. Протестующие решили отойти от них на 30 метров, впрочем, они продолжают слепить полицейских лазерными указками.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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В миреТбилисиГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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