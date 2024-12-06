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Раскрыто, кому лучше не платить за покупки по QR-коду - РИА Новости, 06.12.2024
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02:17 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/pokupki-1987627536.html
Раскрыто, кому лучше не платить за покупки по QR-коду
Раскрыто, кому лучше не платить за покупки по QR-коду - РИА Новости, 06.12.2024
Раскрыто, кому лучше не платить за покупки по QR-коду
В последнее время торговые точки все чаще просят клиентов оплатить покупку через QR-код. В каких случаях от этого лучше воздержаться, рассказала агентству... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:17
2024-12-06T02:17
экономика
рудн
qr-код
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В последнее время торговые точки все чаще просят клиентов оплатить покупку через QR-код. В каких случаях от этого лучше воздержаться, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой "Финансы и кредит" Экономического факультета РУДН Дарья Динец.QR-код выгоден, прежде всего, продавцам за счет снижения комиссии за эквайринг. Платеж проходит через Систему быстрых платежей и фиксируется там, как перевод юрлицу. Но банк не начисляет за это кешбэк: клиент теряет, если планировал его получить за конкретную покупку.&quot;В целом для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом&quot;, — пояснила она.По словам эксперта, оплата через QR-код выгодна, если магазин предлагает за это скидку. В любом случае, все зависит от вашего желания: продавец обязан принять любой законный платеж и выдать чек.
https://ria.ru/20240904/kreditka-1970377954.html
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экономика, рудн, qr-код
Экономика, РУДН, QR-код
Раскрыто, кому лучше не платить за покупки по QR-коду

Экономист Динец предупредила, что при оплате через QR-код не начисляется кешбэк

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкQR-код на экране смартфона
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В последнее время торговые точки все чаще просят клиентов оплатить покупку через QR-код. В каких случаях от этого лучше воздержаться, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой "Финансы и кредит" Экономического факультета РУДН Дарья Динец.
QR-код выгоден, прежде всего, продавцам за счет снижения комиссии за эквайринг. Платеж проходит через Систему быстрых платежей и фиксируется там, как перевод юрлицу. Но банк не начисляет за это кешбэк: клиент теряет, если планировал его получить за конкретную покупку.
«

"В целом для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом", — пояснила она.

По словам эксперта, оплата через QR-код выгодна, если магазин предлагает за это скидку. В любом случае, все зависит от вашего желания: продавец обязан принять любой законный платеж и выдать чек.
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