https://ria.ru/20241206/pokupki-1987627536.html

Раскрыто, кому лучше не платить за покупки по QR-коду

Раскрыто, кому лучше не платить за покупки по QR-коду - РИА Новости, 06.12.2024

Раскрыто, кому лучше не платить за покупки по QR-коду

В последнее время торговые точки все чаще просят клиентов оплатить покупку через QR-код. В каких случаях от этого лучше воздержаться, рассказала агентству... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T02:17

2024-12-06T02:17

2024-12-06T02:17

экономика

рудн

qr-код

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В последнее время торговые точки все чаще просят клиентов оплатить покупку через QR-код. В каких случаях от этого лучше воздержаться, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой "Финансы и кредит" Экономического факультета РУДН Дарья Динец.QR-код выгоден, прежде всего, продавцам за счет снижения комиссии за эквайринг. Платеж проходит через Систему быстрых платежей и фиксируется там, как перевод юрлицу. Но банк не начисляет за это кешбэк: клиент теряет, если планировал его получить за конкретную покупку."В целом для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом", — пояснила она.По словам эксперта, оплата через QR-код выгодна, если магазин предлагает за это скидку. В любом случае, все зависит от вашего желания: продавец обязан принять любой законный платеж и выдать чек.

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экономика, рудн, qr-код