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Объем выпуска сухих молочных смесей для детей вырос на 10% в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:17 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/podmoskove-1987705216.html
Объем выпуска сухих молочных смесей для детей вырос на 10% в Подмосковье
Объем выпуска сухих молочных смесей для детей вырос на 10% в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2024
Объем выпуска сухих молочных смесей для детей вырос на 10% в Подмосковье
Предприятия Подмосковья увеличили производство продукции за 10 месяцев текущего года на 10% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:17
2024-12-06T13:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Предприятия Подмосковья увеличили производство продукции за 10 месяцев текущего года на 10% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что за 10 месяцев было произведено 24,4 тысячи тонн сухих молочных смесей для детей на смешанном и искусственном вскармливании. В прошлом году за указанный период объем выпуска составил 22 тысячи тонн. На данный момент на долю Подмосковья приходится 85% детских смесей, представленных в ассортименте компаний Центрального федерального округа, и 55% – в России, говорится в сообщении. В составе сухих смесей, которые выпускают производители региона, полезные компоненты для развития младенцев от нуля месяцев, также представлены позиции от шести месяцев и для детей старше года.
https://ria.ru/20241206/podmoskove-1987702191.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Объем выпуска сухих молочных смесей для детей вырос на 10% в Подмосковье

Рост производства сухих молочных смесей для детей составил в Подмосковье 10%

© iStock.com / Alla LiebiedievaЖенщина держит в руках ножки новорожденного ребенка
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© iStock.com / Alla Liebiedieva
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Предприятия Подмосковья увеличили производство продукции за 10 месяцев текущего года на 10% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что за 10 месяцев было произведено 24,4 тысячи тонн сухих молочных смесей для детей на смешанном и искусственном вскармливании. В прошлом году за указанный период объем выпуска составил 22 тысячи тонн.
На данный момент на долю Подмосковья приходится 85% детских смесей, представленных в ассортименте компаний Центрального федерального округа, и 55% – в России, говорится в сообщении.
В составе сухих смесей, которые выпускают производители региона, полезные компоненты для развития младенцев от нуля месяцев, также представлены позиции от шести месяцев и для детей старше года.
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