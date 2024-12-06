https://ria.ru/20241206/peskov-1987722882.html

Песков рассказал, когда начнется сбор вопросов для прямой линии Путина

Песков рассказал, когда начнется сбор вопросов для прямой линии Путина - РИА Новости, 06.12.2024

Песков рассказал, когда начнется сбор вопросов для прямой линии Путина

Сбор вопросов для прямой линии президента России Владимира Путина начнется в ночь на воскресенье, они будут собираться и по телефону, и по СМС, через сайт,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:31

2024-12-06T14:31

2024-12-06T14:31

общество

россия

дальний восток

дмитрий песков

владимир путин

одноклассники

прямая линия с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739178405_0:139:3022:1839_1920x0_80_0_0_3d782e4f51bb6d3d62b20ec051d56a9b.jpg

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сбор вопросов для прямой линии президента России Владимира Путина начнется в ночь на воскресенье, они будут собираться и по телефону, и по СМС, через сайт, соцсети, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией. "В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов... Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока, и в полночь будут открываться все механизмы по сбору вопросов", - рассказал Песков журналистам. Он отметил, что вопросы можно задать традиционно и по телефонной линии, где можно поговорить с операторами или оставить вопрос автоответчику, либо отправить СМС. Песков подчеркнул, что звонок и СМС по территории России бесплатные. "Можно написать на сайт программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Можно также воспользоваться социальными сетями, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассниками", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240306/intervyu-1931517142.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дальний восток, дмитрий песков, владимир путин, одноклассники, прямая линия с владимиром путиным