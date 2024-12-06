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Песков рассказал, когда начнется сбор вопросов для прямой линии Путина - РИА Новости, 06.12.2024
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14:31 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/peskov-1987722882.html
Песков рассказал, когда начнется сбор вопросов для прямой линии Путина
Песков рассказал, когда начнется сбор вопросов для прямой линии Путина - РИА Новости, 06.12.2024
Песков рассказал, когда начнется сбор вопросов для прямой линии Путина
Сбор вопросов для прямой линии президента России Владимира Путина начнется в ночь на воскресенье, они будут собираться и по телефону, и по СМС, через сайт,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:31
2024-12-06T14:31
общество
россия
дальний восток
дмитрий песков
владимир путин
одноклассники
прямая линия с владимиром путиным
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сбор вопросов для прямой линии президента России Владимира Путина начнется в ночь на воскресенье, они будут собираться и по телефону, и по СМС, через сайт, соцсети, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией. "В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов... Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока, и в полночь будут открываться все механизмы по сбору вопросов", - рассказал Песков журналистам. Он отметил, что вопросы можно задать традиционно и по телефонной линии, где можно поговорить с операторами или оставить вопрос автоответчику, либо отправить СМС. Песков подчеркнул, что звонок и СМС по территории России бесплатные. "Можно написать на сайт программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Можно также воспользоваться социальными сетями, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассниками", - сказал Песков.
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общество, россия, дальний восток, дмитрий песков, владимир путин, одноклассники, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Дальний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Одноклассники, Прямая линия с Владимиром Путиным
Песков рассказал, когда начнется сбор вопросов для прямой линии Путина

Песков: сбор вопросов для прямой линии Путина начнется в ночь на воскресенье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСмартфон с открытым приложением, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Смартфон с открытым приложением, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Смартфон с открытым приложением, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сбор вопросов для прямой линии президента России Владимира Путина начнется в ночь на воскресенье, они будут собираться и по телефону, и по СМС, через сайт, соцсети, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией.
«
"В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов... Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока, и в полночь будут открываться все механизмы по сбору вопросов", - рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что вопросы можно задать традиционно и по телефонной линии, где можно поговорить с операторами или оставить вопрос автоответчику, либо отправить СМС. Песков подчеркнул, что звонок и СМС по территории России бесплатные.
"Можно написать на сайт программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Можно также воспользоваться социальными сетями, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассниками", - сказал Песков.
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