Песков рассказал, когда начнется сбор вопросов для прямой линии Путина
Песков: сбор вопросов для прямой линии Путина начнется в ночь на воскресенье
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСмартфон с открытым приложением, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Смартфон с открытым приложением, где можно задать вопрос к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Сбор вопросов для прямой линии президента России Владимира Путина начнется в ночь на воскресенье, они будут собираться и по телефону, и по СМС, через сайт, соцсети, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Прямая линия Путина состоится 19 декабря. Она будет совмещена с пресс-конференцией.
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"В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов... Начнем мы это делать в полночь по соответствующему региону, то есть пойдем с Дальнего Востока, и в полночь будут открываться все механизмы по сбору вопросов", - рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что вопросы можно задать традиционно и по телефонной линии, где можно поговорить с операторами или оставить вопрос автоответчику, либо отправить СМС. Песков подчеркнул, что звонок и СМС по территории России бесплатные.
"Можно написать на сайт программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Можно также воспользоваться социальными сетями, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассниками", - сказал Песков.