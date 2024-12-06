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Песков оценил договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
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14:22 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/peskov-1987720863.html
Песков оценил договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Песков оценил договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
Песков оценил договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией - это наивысшая степень сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:22
2024-12-06T14:22
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белоруссия
минск
дмитрий песков
владимир путин
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией - это наивысшая степень сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко проведет Высший госсовет Союзного государства. В повестке в том числе вопросы безопасности. Как анонсировали в Кремле, предметом особого внимания станет "укрепление общего оборонного пространства". К подписанию подготовлены договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности и концепция безопасности Союзного государства. "Там взаимные обязательства по обеспечению безопасности. Это, наверное, наивысшая степень союзничества, в том числе и в обеспечении безопасности", - сказал Песков журналистам, говоря о договоре.
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россия, белоруссия, минск, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Песков оценил договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Песков назвал договор о безопасности с Минском наивысшей степенью сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией - это наивысшая степень сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В пятницу президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко проведет Высший госсовет Союзного государства. В повестке в том числе вопросы безопасности. Как анонсировали в Кремле, предметом особого внимания станет "укрепление общего оборонного пространства". К подписанию подготовлены договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности и концепция безопасности Союзного государства.
"Там взаимные обязательства по обеспечению безопасности. Это, наверное, наивысшая степень союзничества, в том числе и в обеспечении безопасности", - сказал Песков журналистам, говоря о договоре.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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