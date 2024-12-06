https://ria.ru/20241206/peskov-1987720863.html

Песков оценил договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Песков оценил договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024

Песков оценил договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией - это наивысшая степень сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:22

2024-12-06T14:22

2024-12-06T14:22

россия

белоруссия

минск

дмитрий песков

владимир путин

александр лукашенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773612971_0:269:2984:1948_1920x0_80_0_0_71e1808ea8430a73f245fad0a7f843c2.jpg

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией - это наивысшая степень сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко проведет Высший госсовет Союзного государства. В повестке в том числе вопросы безопасности. Как анонсировали в Кремле, предметом особого внимания станет "укрепление общего оборонного пространства". К подписанию подготовлены договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности и концепция безопасности Союзного государства. "Там взаимные обязательства по обеспечению безопасности. Это, наверное, наивысшая степень союзничества, в том числе и в обеспечении безопасности", - сказал Песков журналистам, говоря о договоре.

https://ria.ru/20241206/peskov-1987710246.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко, в мире