https://ria.ru/20241206/peregovory-1987657778.html

Переговоры России и США начались

Переговоры России и США начались - РИА Новости, 06.12.2024

Переговоры России и США начались

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова известному американскому журналисту Такеру Карлсону, которое сегодня утром уже посмотрели миллионы... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T09:32

2024-12-06T09:32

2024-12-06T14:39

россия

сша

украина

дональд трамп

сергей лавров

такер карлсон

нато

интервью лаврова такеру карлсону

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Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова известному американскому журналисту Такеру Карлсону, которое сегодня утром уже посмотрели миллионы человек по всему миру, является ключевой "точкой бифуркации", от которой во многом будет зависеть, как разрешится конфликт на Украине и какими будут взаимоотношения России с США в дальнейшем (и, соответственно, со всем коллективным Западом).Прощупывание позиции России началось еще во время кампании по выборам президента США, когда сам Дональд Трамп, а за ним члены его команды и потенциальные члены будущей администрации озвучивали разные идеи — от безумных до более-менее реалистичных, чтобы выйти на переговоры с Москвой с максимально выгодным для своей стороны предложением.Именно поэтому Сергей Лавров четко обозначил (и, видимо, в последний раз) позицию России, которая ни при каких условиях меняться не будет, и пригласил американскую сторону сделать ответный шаг.Обращает на себя внимание то, что Лавров дал интервью на английском языке. Это было сделано для того, чтобы наши сообщения дошли до адресатов в максимально точной форме и не "потерялись" при переводе, а также чтобы подчеркнуть, что это "интервью" — по сути, начало официальных переговоров, а значит — все озвученные аргументы должны восприниматься с полной серьезностью.Интересно, что и анонс интервью, и самый первый вопрос Карлсона Лаврову касались возможности ядерной войны между США и Россией. Исходя из того, что Карлсон — не просто журналист, пусть и очень известный, а фактически член команды Трампа, которого на полном серьезе рассматривали как будущего вице-президента США во второй каденции Трампа, этот вопрос действительно сильно волнует как определенные силы, которые пришли ко власти в Штатах по результатам недавних выборов, так и подавляющее число самих американцев.Главный вопрос: не зашли ли мы (США и Запад) слишком далеко? Насколько необратимой является ситуация? Насколько серьезно настроена Россия и что может спровоцировать ее на необратимые действия? Возможны ли еще переговоры?Ответ Лаврова: ситуация не является необратимой. Несмотря на явную гибридную войну, которую ведет против нас нынешняя администрация Штатов, мы категорически против "горячего" конфликта — и тем более его ядерной фазы. Основа нашей военной доктрины — как раз избежать ядерной войны. Переговоры не то что возможны, а необходимы.Главное условие для переговоров — США должны отказаться от своей цели нанести России "стратегическое поражение", в противном случае Москва "будет использовать любые средства, чтобы отстоять свои законные интересы". И мы будем за это воевать. Это не угроза, это просто факт.По понятным причинам главным фокусом интервью стал конфликт на Украине и перспективы его окончания. До сего момента несколько членов команды Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине и России Кита Келлога, делали по этому поводу заявления, которые в общем и целом сводились к следующему: заморозка границы по нынешней линии соприкосновения; откладывание вопроса членства Украины в НАТО на отдаленный период; вовлечение неких западных "миротворческих сил"; подвешивание вопроса о юридическом статусе Крыма и новых российских территорий с возможной перспективой их возвращения "дипломатическим путем"; продолжение усиления и милитаризации остатков Украины; включение механизмов "принуждения" в случае, если Россия не будет соглашаться.Министр иностранных дел России дал ответ, где разночтения невозможны, а позиция Москвы максимально конкретна: США должны перестать предлагать заведомо невозможные и неприемлемые для нашей страны варианты; никаких ультиматумов.По территориям: Крым, Донецкая область, Луганская область, Херсонская область, Запорожская область являются конституционной частью России и никакие варианты здесь невозможны — поезд ушел. Никаких договорняков на основе "линий на земле".Украина и Североатлантический альянс: никакой НАТО — абсолютно. Никаких откладываний, заморозок, припарок и примочек. Никаких военных баз, военных учений и иностранных войск.Русскоязычное население Украины: полная защита прав и свобод человека, закрепленных в международных документах, включая право на родной язык и свободное вероисповедание.Будущие власти США должны понять, что люди на Украине — наши братья и сестры и мы будем за них воевать.Снятие санкций: уже неактуально, "пряник" уже протух — "чем дольше мы живем под санкциями, тем лучше понимаем, что лучше полагаться на самих себя"; "что тебя не убивает — делает тебя сильнее. Санкции никогда нас не убьют — поэтому они делают нас сильнее". Никаких позиций за снятие санкций мы сдавать не будем.Относительно угроз, шантажа и давления, то тут все просто: мы готовы к любым вариантам, но, конечно, предпочитаем мирные соглашения на основе переговоров. Постоянное сдвигание Западом красных линий — "очень серьезная ошибка". Главное сообщение, которое мы посылаем испытанием гиперзвуковых ракет, — "мы будем готовы сделать абсолютно все, чтобы защитить наши законные интересы". Важный нюанс: американцы считают, что им удастся отсидеться за океаном — но это заблуждение.Что касается будущего президента США и его администрации, то Россия даже готова сделать вид, что между нами ничего негативного не было (хотя было), чтобы у ново-старого президента были развязаны руки. Мы готовы даже сделать вид, что к кризису в наших отношениях привела исключительно политика демократов. Российское руководство настроено к выбору американцев и лично к Трампу позитивно — но это пока, потому что "мяч на его стороне", останется эта позитивность или нет, будет зависеть от новых властей США. Все двери открыты — ход за вами.От интервью Сергея Лаврова Такеру Карсону по миру уже пошли тектонические волны, и в соцсетях появляются тысячи и тысячи комментариев, главная мысль которых — одно это интервью сделало больше для потенциального мира, чем годы невнятного шевеления Запада.Один из комментариев: "Ой! Глубинному государству это очень не понравится!"Отлично. Значит, все идет по плану.

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https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635858.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, такер карлсон, нато, интервью лаврова такеру карлсону, аналитика