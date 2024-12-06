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Более 40 млрд рублей направят подмосковным пенсионерам - РИА Новости, 06.12.2024
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Новости Подмосковья
 
16:02 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/pensionery-1987750804.html
Более 40 млрд рублей направят подмосковным пенсионерам
Более 40 млрд рублей направят подмосковным пенсионерам - РИА Новости, 06.12.2024
Более 40 млрд рублей направят подмосковным пенсионерам
Более 40 миллиардов рублей предусмотрели на социальную поддержку пенсионеров Подмосковья в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:02
2024-12-06T16:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 40 миллиардов рублей предусмотрели на социальную поддержку пенсионеров Подмосковья в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Около двух миллионов пенсионеров нашего региона получают меры социальной поддержки. В следующем году мы предусмотрели в бюджете более 40 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на различные программы, включая социальные выплаты, доплаты к пенсии и компенсацию за ЖКУ", - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В министерстве отметили, что к самым популярным мерам поддержки относятся: компенсация за коммунальные услуги и за вывоз мусора, также ежемесячные доплаты к пенсии. В этом году по решению губернатора региона размер одной из доплат увеличен до 20 тысяч рублей для пенсионеров старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров. Также для пенсионеров доступна реабилитация в социальных центрах региона, отдых в санатории по бесплатным путевкам. В рамках национального проекта "Демография", пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлиники региона для прохождения диспансеризации.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Общество
Более 40 млрд рублей направят подмосковным пенсионерам

На соцподдержку пенсионерам в Подмосковье в 2025 году направят более 40 млрд руб

© iStock.com / CherriesJDПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© iStock.com / CherriesJD
Пожилая пара в парке . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 40 миллиардов рублей предусмотрели на социальную поддержку пенсионеров Подмосковья в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«
"Около двух миллионов пенсионеров нашего региона получают меры социальной поддержки. В следующем году мы предусмотрели в бюджете более 40 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на различные программы, включая социальные выплаты, доплаты к пенсии и компенсацию за ЖКУ", - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В министерстве отметили, что к самым популярным мерам поддержки относятся: компенсация за коммунальные услуги и за вывоз мусора, также ежемесячные доплаты к пенсии. В этом году по решению губернатора региона размер одной из доплат увеличен до 20 тысяч рублей для пенсионеров старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров.
Также для пенсионеров доступна реабилитация в социальных центрах региона, отдых в санатории по бесплатным путевкам. В рамках национального проекта "Демография", пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлиники региона для прохождения диспансеризации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваОбщество
 
 
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