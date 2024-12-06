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Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве - РИА Новости, 06.12.2024
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15:43 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/parad-1987746569.html
Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве
Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве - РИА Новости, 06.12.2024
Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве
Парадные расчеты военных Белоруссии приглашены на парад в Москве, который пройдет в следующем году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:43
2024-12-06T15:43
белоруссия
москва
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Парадные расчеты военных Белоруссии приглашены на парад в Москве, который пройдет в следующем году, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства. "В будущем году мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма. Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Пригласили также воинские расчеты из Белоруссии принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", - сказал российский лидер.
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белоруссия, москва, россия, владимир путин
Белоруссия, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве

Путин: парадные расчеты военных Белоруссии приглашены на парад в Москве в 2025 г

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПарад Победы на Красной площади в Москве
Парад Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Парад Победы на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Парадные расчеты военных Белоруссии приглашены на парад в Москве, который пройдет в следующем году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства.
"В будущем году мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма. Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Пригласили также воинские расчеты из Белоруссии принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", - сказал российский лидер.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы
Вчера, 15:15
 
БелоруссияМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
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