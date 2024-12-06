https://ria.ru/20241206/parad-1987746569.html
Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве
Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве - РИА Новости, 06.12.2024
Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве
Парадные расчеты военных Белоруссии приглашены на парад в Москве, который пройдет в следующем году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:43
2024-12-06T15:43
2024-12-06T15:43
белоруссия
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Парадные расчеты военных Белоруссии приглашены на парад в Москве, который пройдет в следующем году, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства. "В будущем году мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма. Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Пригласили также воинские расчеты из Белоруссии принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", - сказал российский лидер.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, москва, россия, владимир путин
Белоруссия, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве
Путин: парадные расчеты военных Белоруссии приглашены на парад в Москве в 2025 г