https://ria.ru/20241206/parad-1987746569.html

Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве

Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве - РИА Новости, 06.12.2024

Путин пригласил парадные расчеты военных Белоруссии на парад в Москве

Парадные расчеты военных Белоруссии приглашены на парад в Москве, который пройдет в следующем году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:43

2024-12-06T15:43

2024-12-06T15:43

белоруссия

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Парадные расчеты военных Белоруссии приглашены на парад в Москве, который пройдет в следующем году, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства. "В будущем году мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма. Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Пригласили также воинские расчеты из Белоруссии принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20241206/parad-1987739040.html

белоруссия

москва

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, москва, россия, владимир путин