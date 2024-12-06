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В Смоленской области на 36 процентов выросло число постояльцев отелей
В Смоленской области на 36 процентов выросло число постояльцев отелей - РИА Новости, 06.12.2024
В Смоленской области на 36 процентов выросло число постояльцев отелей
За январь-сентябрь 2024 года общее число постояльцев отелей и гостиниц в Смоленской области составило более 367 тысяч человек, что на 36% больше, чем за... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:58
2024-12-06T19:58
2024-12-06T19:58
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За январь-сентябрь 2024 года общее число постояльцев отелей и гостиниц в Смоленской области составило более 367 тысяч человек, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "С 2023 года мы участвуем в реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и развиваем туристическую инфраструктуру. Было сделано многое – сформированы маршруты, информационные центры, активно ведется продвижение нашего региона, организуются масштабные и яркие события, поддерживаются проекты в сфере туризма. Также большая работа проведена для улучшения облика городов и создания новых точек притяжения для гостей", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что команда региона продолжит развивать туризм, чтобы малый и средний бизнес по всей области рос и дальше, повышая благосостояние смолян, работающих в отрасли.
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новости - туризм, смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Новости - Туризм, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
В Смоленской области на 36 процентов выросло число постояльцев отелей
Анохин: число постояльцев отелей и гостиниц в Смоленской области выросло на 36%
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
За январь-сентябрь 2024 года общее число постояльцев отелей и гостиниц в Смоленской области составило более 367 тысяч человек, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил губернатор региона Василий Анохин
.
"С 2023 года мы участвуем в реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и развиваем туристическую инфраструктуру. Было сделано многое – сформированы маршруты, информационные центры, активно ведется продвижение нашего региона, организуются масштабные и яркие события, поддерживаются проекты в сфере туризма. Также большая работа проведена для улучшения облика городов и создания новых точек притяжения для гостей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что команда региона продолжит развивать туризм, чтобы малый и средний бизнес по всей области рос и дальше, повышая благосостояние смолян, работающих в отрасли.