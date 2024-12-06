https://ria.ru/20241206/orenburg-1987743341.html

Житель Оренбурга пытался продать сына за 1,5 миллиона рублей

Житель Оренбурга пытался продать сына за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.12.2024

Житель Оренбурга пытался продать сына за 1,5 миллиона рублей

Полиция пресекла продажу 1,5-годовалого ребенка за 1,5 миллиона рублей собственным отцом, мужчина задержан в Оренбурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:32

2024-12-06T15:32

2024-12-06T15:32

происшествия

оренбург

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция пресекла продажу 1,5-годовалого ребенка за 1,5 миллиона рублей собственным отцом, мужчина задержан в Оренбурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Оренбурге мои коллеги из уголовного розыска предотвратили криминальную сделку. Местный житель решил за 1,5 миллиона рублей продать своего полуторагодовалого сына", - сказала Волк. Предварительно установлено, что несколько дней назад злоумышленник вступил в переговоры с желающими приобрести ребенка, который проживал вместе с ним. Мать мальчика отбывает наказание в местах лишения свободы. О готовящемся преступлении стало известно полицейским. Проверив поступившую информацию, они при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого во время получения денег. Мужчина доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения, заключила Волк.

https://ria.ru/20241206/ufa-1987721307.html

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происшествия, оренбург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)