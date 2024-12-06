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Житель Оренбурга пытался продать сына за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.12.2024
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15:32 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/orenburg-1987743341.html
Житель Оренбурга пытался продать сына за 1,5 миллиона рублей
Житель Оренбурга пытался продать сына за 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.12.2024
Житель Оренбурга пытался продать сына за 1,5 миллиона рублей
Полиция пресекла продажу 1,5-годовалого ребенка за 1,5 миллиона рублей собственным отцом, мужчина задержан в Оренбурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:32
2024-12-06T15:32
происшествия
оренбург
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция пресекла продажу 1,5-годовалого ребенка за 1,5 миллиона рублей собственным отцом, мужчина задержан в Оренбурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Оренбурге мои коллеги из уголовного розыска предотвратили криминальную сделку. Местный житель решил за 1,5 миллиона рублей продать своего полуторагодовалого сына", - сказала Волк. Предварительно установлено, что несколько дней назад злоумышленник вступил в переговоры с желающими приобрести ребенка, который проживал вместе с ним. Мать мальчика отбывает наказание в местах лишения свободы. О готовящемся преступлении стало известно полицейским. Проверив поступившую информацию, они при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого во время получения денег. Мужчина доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения, заключила Волк.
https://ria.ru/20241206/ufa-1987721307.html
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происшествия, оренбург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Оренбург, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Оренбурга пытался продать сына за 1,5 миллиона рублей

Житель Оренбурга пытался продать полуторагодовалого сына за 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция пресекла продажу 1,5-годовалого ребенка за 1,5 миллиона рублей собственным отцом, мужчина задержан в Оренбурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Оренбурге мои коллеги из уголовного розыска предотвратили криминальную сделку. Местный житель решил за 1,5 миллиона рублей продать своего полуторагодовалого сына", - сказала Волк.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Уфе начали проверку после видео, где мужчина пинает ребенка
Вчера, 14:27
Предварительно установлено, что несколько дней назад злоумышленник вступил в переговоры с желающими приобрести ребенка, который проживал вместе с ним. Мать мальчика отбывает наказание в местах лишения свободы.
О готовящемся преступлении стало известно полицейским. Проверив поступившую информацию, они при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого во время получения денег.
Мужчина доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения, заключила Волк.
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ПроисшествияОренбургИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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