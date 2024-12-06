Венгрия может наложить вето на новый бюджет ЕС, заявил Орбан
Орбан: Венгрия наложит вето на бюджет ЕС при невозврате замороженных средств
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 дек - РИА Новости. Венгрия уверена, что получит все заблокированные средства из бюджета и фондов Евросоюза, поскольку иначе наложит вето на проект следующего семилетнего бюджета сообщества, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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"Эти 12,5 миллиарда евро удовлетворяют требования венгерской экономики до конца 2026 года. Нам полагаются еще деньги, помимо этих, это уже будет проблемой после 2026 года. На мой взгляд, их мы, конечно, тоже получим. Потому что начались переговоры о семилетнем бюджете после 2027 года. Чтобы его принять, необходимо единогласие. И я точно могу сказать, что те деньги, которые мы не получили в 2025-2026 годах, мы должны будем получить в 2027-2028 годах, иначе не будет бюджета, мы его не одобрим", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Перед началом саммита ЕС в середине декабря 2023 года Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, и готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
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