https://ria.ru/20241206/odnoklassniki-1987702348.html
Одноклассники проведут фестиваль хобби на ВДНХ
Одноклассники проведут фестиваль хобби на ВДНХ - РИА Новости, 06.12.2024
Одноклассники проведут фестиваль хобби на ВДНХ
21 и 22 декабря на территории ВДНХ состоится фестиваль, посвящённый хобби. Авторы Одноклассников проведут более десятка мастер-классов для всех желающих. "Хобби РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:59
2024-12-06T12:59
2024-12-06T12:59
одноклассники
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21 и 22 декабря на территории ВДНХ состоится фестиваль, посвящённый хобби. Авторы Одноклассников проведут более десятка мастер-классов для всех желающих. "Хобби Фест" станет главным мероприятием для тех, кто увлекается творчеством, рукоделием, садоводством, заботой о питомцах и обустройством дома. Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации.Фестиваль разделён на четыре тематические зоны: "Сад", "Рукоделие", "Дом" и "Питомцы". В каждой из них будут представлены мастер-классы, DIY-активности, интерактивные зоны и лекционные сессии от приглашённых авторов ОК. Например, на фестивале выступят Катерина Пискунова ("Живые вещи"), Виталий Декабрёв ("Дачный Угодник"), Алёна Волкова ("Алёнин сад"), Вероника Орлова ("Ranisa – авторские украшения") и многие другие.В зоне "Сад" пройдут лекции о растениях и интерактивы от авторов. Они помогут разобраться, какие семена выбрать для огорода, что можно вырастить даже у себя на подоконнике или как правильно поливать цветы. Здесь же на "Дачном свопе" гости смогут обменяться растениями и получить в подарок змеевик в честь символа наступающего года.На территории "Рукоделие" гости фестиваля своими руками создадут украшения из бисера, научатся вязать зимние вещи без крючка, сварят мыло в виде мандарина, а также поучаствуют в квизе "Мыло или еда"."Дом" представит участникам мероприятия DIY-активности — можно будет самостоятельно изготовить дизайнерские органайзеры и стильные винтажные украшения на ёлку.В "Питомцах" гости фестиваля научатся развивающим играм для домашних животных, узнают тёплые истории о любви к четвероногим друзьям и сыграют в благотворительное лото со сбором средств в пользу приюта для животных.Принять участие в фестивале может каждый желающий, предварительно пройдя онлайн-регистрацию.Дата, время: 21 и 22 декабря, с 11:00 до 19:00Место: ВДНХ, Павильон 55, пр-т Мира, 119, Москва, 129223.Фестиваль проходит при поддержке департамента по работе с сообществами VK.СправкаVK — крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.Одноклассники — одна из ведущих социальных и контентных платформ в России и ближнем зарубежье, входит в холдинг VK. Сайт был создан в 2006 году и в настоящее время переведен на 16 языков, включая русский. 35 млн жителей России ежемесячно используют ОК: пользователи находят интересный контент и обсуждают его с единомышленниками, общаются с друзьями и близкими с помощью сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров, слушают музыку, играют в игры и смотрят видео.
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одноклассники, технологии, общество, россия, москва
Одноклассники, Технологии, Общество, Россия, Москва
Одноклассники проведут фестиваль хобби на ВДНХ
Одноклассники проведут первый фестиваль хобби на ВДНХ
21 и 22 декабря на территории ВДНХ состоится фестиваль, посвящённый хобби. Авторы Одноклассников проведут более десятка мастер-классов для всех желающих. "Хобби Фест" станет главным мероприятием для тех, кто увлекается творчеством, рукоделием, садоводством, заботой о питомцах и обустройством дома. Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации.
Фестиваль разделён на четыре тематические зоны: "Сад", "Рукоделие", "Дом" и "Питомцы". В каждой из них будут представлены мастер-классы, DIY-активности, интерактивные зоны и лекционные сессии от приглашённых авторов ОК. Например, на фестивале выступят Катерина Пискунова ("Живые вещи
"), Виталий Декабрёв ("Дачный Угодник
"), Алёна Волкова ("Алёнин сад
"), Вероника Орлова ("Ranisa – авторские украшения
") и многие другие.
В зоне "Сад" пройдут лекции о растениях и интерактивы от авторов. Они помогут разобраться, какие семена выбрать для огорода, что можно вырастить даже у себя на подоконнике или как правильно поливать цветы. Здесь же на "Дачном свопе" гости смогут обменяться растениями и получить в подарок змеевик в честь символа наступающего года.
На территории "Рукоделие" гости фестиваля своими руками создадут украшения из бисера, научатся вязать зимние вещи без крючка, сварят мыло в виде мандарина, а также поучаствуют в квизе "Мыло или еда".
"Дом" представит участникам мероприятия DIY-активности — можно будет самостоятельно изготовить дизайнерские органайзеры и стильные винтажные украшения на ёлку.
В "Питомцах" гости фестиваля научатся развивающим играм для домашних животных, узнают тёплые истории о любви к четвероногим друзьям и сыграют в благотворительное лото со сбором средств в пользу приюта для животных.
Принять участие в фестивале может каждый желающий, предварительно пройдя онлайн-регистрацию
.
Дата, время: 21 и 22 декабря, с 11:00 до 19:00
Место: ВДНХ, Павильон 55, пр-т Мира, 119, Москва, 129223.
Фестиваль проходит при поддержке департамента по работе с сообществами VK.
VK — крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.
Одноклассники — одна из ведущих социальных и контентных платформ в России и ближнем зарубежье, входит в холдинг VK. Сайт был создан в 2006 году и в настоящее время переведен на 16 языков, включая русский. 35 млн жителей России ежемесячно используют ОК: пользователи находят интересный контент и обсуждают его с единомышленниками, общаются с друзьями и близкими с помощью сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров, слушают музыку, играют в игры и смотрят видео.