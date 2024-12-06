https://ria.ru/20241206/oblast-1987708921.html

Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования

Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования - РИА Новости, 06.12.2024

Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования

Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования, для подготовки специалистов для востребованных направлений экономики в регионе... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:37

2024-12-06T13:37

2024-12-06T13:37

новгородская область

россия

москва

андрей никитин (политик)

сергей кравцов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования, для подготовки специалистов для востребованных направлений экономики в регионе разработана программа развития естественно-научного образования, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. Губернатор области Андрей Никитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов провели в Москве рабочую встречу, главная тема - развитие образования. "Никитин сообщил, что Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования. Доля школьников, не успевающих по результатам ВПР (всероссийская проверочная работа - ред.) по математике и русскому языку, значительно ниже средней по стране и продолжает снижаться", - говорится в сообщении. Глава региона также рассказал, что большинство старшеклассников для сдачи единого государственного экзамена выбирают естественно-научные предметы. Кравцов отметил, что это положительная динамика. "На сегодняшний день развитие естественно-научного образования является одним из приоритетных направлений. Мы видим, что в Новгородской области наблюдается положительная динамика: более 60% школьников региона выбирают для сдачи единого государственного экзамена математику, физику, химию и биологию. Наша цель состоит в качественной подготовке кадров для востребованных направлений экономики", - приводит пресс-служба слова Кравцова. По словам Никитина, руководство области ставит перед собой задачу продолжать увеличивать долю таких выпускников. "Для этого мы совместно с университетом разработали специальную программу на уровне региона, которая позволит нам достичь результата", - приводит пресс-служба слова Никитина. Губернатор представил Кравцову план развития естественно-научного образования Новгородской области на 2025-2027 годы. Этот вопрос ранее обсуждался на заседании совета приоритетного проекта "Город-Университет". В регионе разрабатывается специальная программа, в рамках которой в течение пяти лет планируется оснастить современным оборудованием школьные классы по физике, химии и биологии, а также создать "зеркальные" классы совместно с университетом.

https://ria.ru/20240516/nauka-1946366527.html

https://ria.ru/20240612/novgorod-1952386980.html

https://ria.ru/20241016/kvota-1978413938.html

новгородская область

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новгородская область, россия, москва, андрей никитин (политик), сергей кравцов