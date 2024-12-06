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Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования - РИА Новости, 06.12.2024
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13:37 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/oblast-1987708921.html
Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования
Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования - РИА Новости, 06.12.2024
Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования
Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования, для подготовки специалистов для востребованных направлений экономики в регионе... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:37
2024-12-06T13:37
новгородская область
россия
москва
андрей никитин (политик)
сергей кравцов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования, для подготовки специалистов для востребованных направлений экономики в регионе разработана программа развития естественно-научного образования, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. Губернатор области Андрей Никитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов провели в Москве рабочую встречу, главная тема - развитие образования. "Никитин сообщил, что Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования. Доля школьников, не успевающих по результатам ВПР (всероссийская проверочная работа - ред.) по математике и русскому языку, значительно ниже средней по стране и продолжает снижаться", - говорится в сообщении. Глава региона также рассказал, что большинство старшеклассников для сдачи единого государственного экзамена выбирают естественно-научные предметы. Кравцов отметил, что это положительная динамика. "На сегодняшний день развитие естественно-научного образования является одним из приоритетных направлений. Мы видим, что в Новгородской области наблюдается положительная динамика: более 60% школьников региона выбирают для сдачи единого государственного экзамена математику, физику, химию и биологию. Наша цель состоит в качественной подготовке кадров для востребованных направлений экономики", - приводит пресс-служба слова Кравцова. По словам Никитина, руководство области ставит перед собой задачу продолжать увеличивать долю таких выпускников. "Для этого мы совместно с университетом разработали специальную программу на уровне региона, которая позволит нам достичь результата", - приводит пресс-служба слова Никитина. Губернатор представил Кравцову план развития естественно-научного образования Новгородской области на 2025-2027 годы. Этот вопрос ранее обсуждался на заседании совета приоритетного проекта "Город-Университет". В регионе разрабатывается специальная программа, в рамках которой в течение пяти лет планируется оснастить современным оборудованием школьные классы по физике, химии и биологии, а также создать "зеркальные" классы совместно с университетом.
https://ria.ru/20240516/nauka-1946366527.html
https://ria.ru/20240612/novgorod-1952386980.html
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новгородская область, россия, москва, андрей никитин (политик), сергей кравцов
Новгородская область, Россия, Москва, Андрей Никитин (политик), Сергей Кравцов
Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования

Новгородская область входит в первую двадцатку регионов по качеству образования

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования, для подготовки специалистов для востребованных направлений экономики в регионе разработана программа развития естественно-научного образования, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
Губернатор области Андрей Никитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов провели в Москве рабочую встречу, главная тема - развитие образования.
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"Никитин сообщил, что Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования. Доля школьников, не успевающих по результатам ВПР (всероссийская проверочная работа - ред.) по математике и русскому языку, значительно ниже средней по стране и продолжает снижаться", - говорится в сообщении.
Глава региона также рассказал, что большинство старшеклассников для сдачи единого государственного экзамена выбирают естественно-научные предметы. Кравцов отметил, что это положительная динамика.
"На сегодняшний день развитие естественно-научного образования является одним из приоритетных направлений. Мы видим, что в Новгородской области наблюдается положительная динамика: более 60% школьников региона выбирают для сдачи единого государственного экзамена математику, физику, химию и биологию. Наша цель состоит в качественной подготовке кадров для востребованных направлений экономики", - приводит пресс-служба слова Кравцова.
По словам Никитина, руководство области ставит перед собой задачу продолжать увеличивать долю таких выпускников.
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"Для этого мы совместно с университетом разработали специальную программу на уровне региона, которая позволит нам достичь результата", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор представил Кравцову план развития естественно-научного образования Новгородской области на 2025-2027 годы. Этот вопрос ранее обсуждался на заседании совета приоритетного проекта "Город-Университет". В регионе разрабатывается специальная программа, в рамках которой в течение пяти лет планируется оснастить современным оборудованием школьные классы по физике, химии и биологии, а также создать "зеркальные" классы совместно с университетом.
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