https://ria.ru/20241206/oblast-1987708921.html
Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования
Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования - РИА Новости, 06.12.2024
Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования
Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования, для подготовки специалистов для востребованных направлений экономики в регионе... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:37
2024-12-06T13:37
2024-12-06T13:37
новгородская область
россия
москва
андрей никитин (политик)
сергей кравцов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования, для подготовки специалистов для востребованных направлений экономики в регионе разработана программа развития естественно-научного образования, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. Губернатор области Андрей Никитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов провели в Москве рабочую встречу, главная тема - развитие образования. "Никитин сообщил, что Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования. Доля школьников, не успевающих по результатам ВПР (всероссийская проверочная работа - ред.) по математике и русскому языку, значительно ниже средней по стране и продолжает снижаться", - говорится в сообщении. Глава региона также рассказал, что большинство старшеклассников для сдачи единого государственного экзамена выбирают естественно-научные предметы. Кравцов отметил, что это положительная динамика. "На сегодняшний день развитие естественно-научного образования является одним из приоритетных направлений. Мы видим, что в Новгородской области наблюдается положительная динамика: более 60% школьников региона выбирают для сдачи единого государственного экзамена математику, физику, химию и биологию. Наша цель состоит в качественной подготовке кадров для востребованных направлений экономики", - приводит пресс-служба слова Кравцова. По словам Никитина, руководство области ставит перед собой задачу продолжать увеличивать долю таких выпускников. "Для этого мы совместно с университетом разработали специальную программу на уровне региона, которая позволит нам достичь результата", - приводит пресс-служба слова Никитина. Губернатор представил Кравцову план развития естественно-научного образования Новгородской области на 2025-2027 годы. Этот вопрос ранее обсуждался на заседании совета приоритетного проекта "Город-Университет". В регионе разрабатывается специальная программа, в рамках которой в течение пяти лет планируется оснастить современным оборудованием школьные классы по физике, химии и биологии, а также создать "зеркальные" классы совместно с университетом.
https://ria.ru/20240516/nauka-1946366527.html
https://ria.ru/20240612/novgorod-1952386980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, россия, москва, андрей никитин (политик), сергей кравцов
Новгородская область, Россия, Москва, Андрей Никитин (политик), Сергей Кравцов
Новгородская область вошла в лидеры регионов России по качеству образования
Новгородская область входит в первую двадцатку регионов по качеству образования
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Новгородская область входит в топ-20 регионов России по качеству образования, для подготовки специалистов для востребованных направлений экономики в регионе разработана программа развития естественно-научного образования, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
Губернатор области Андрей Никитин
и министр просвещения РФ Сергей Кравцов
провели в Москве
рабочую встречу, главная тема - развитие образования.
"Никитин сообщил, что Новгородская область
входит в топ-20 регионов России по качеству образования. Доля школьников, не успевающих по результатам ВПР (всероссийская проверочная работа - ред.) по математике и русскому языку, значительно ниже средней по стране и продолжает снижаться", - говорится в сообщении.
Глава региона также рассказал, что большинство старшеклассников для сдачи единого государственного экзамена выбирают естественно-научные предметы. Кравцов отметил, что это положительная динамика.
"На сегодняшний день развитие естественно-научного образования является одним из приоритетных направлений. Мы видим, что в Новгородской области наблюдается положительная динамика: более 60% школьников региона выбирают для сдачи единого государственного экзамена математику, физику, химию и биологию. Наша цель состоит в качественной подготовке кадров для востребованных направлений экономики", - приводит пресс-служба слова Кравцова.
По словам Никитина, руководство области ставит перед собой задачу продолжать увеличивать долю таких выпускников.
"Для этого мы совместно с университетом разработали специальную программу на уровне региона, которая позволит нам достичь результата", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор представил Кравцову план развития естественно-научного образования Новгородской области на 2025-2027 годы. Этот вопрос ранее обсуждался на заседании совета приоритетного проекта "Город-Университет". В регионе разрабатывается специальная программа, в рамках которой в течение пяти лет планируется оснастить современным оборудованием школьные классы по физике, химии и биологии, а также создать "зеркальные" классы совместно с университетом.