https://ria.ru/20241206/novodimitrovka-1987641555.html
Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале
Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале - РИА Новости, 06.12.2024
Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале
Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как ей прошлось прожить 35 дней в подвале под обстрелами украинских военных, чтобы... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:49
2024-12-06T04:49
2024-12-06T04:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985546120_0:247:3039:1956_1920x0_80_0_0_dfb55d550cbd9473fccbf30428c3c9a0.jpg
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как ей прошлось прожить 35 дней в подвале под обстрелами украинских военных, чтобы остаться в живых. "Мы 35 дней были в подвале. Картошка в ящиках стояла, у нас горелка была, чтобы курей смолить, и маленькие баллончики. А потом уже, когда начали нас обстреливать, мы поставили буржуйку… когда мы были в подвале, за водой приходилось, конечно, бегать. У нас осталось одно единственное ведро, а сруб-то уже спаленный. И вода с таким копченым привкусом - через марлечку процедили, вот так и пили", - сказала собеседница агентства. По ее словам, им приходилось прятать любые следы своего нахождения в подвале, чтобы оставаться незаметными для украинских операторов дронов. "Мой муж бежит, даём ему миску с мусором, а он его под крышу. Там небольшая такая крыша заваленная, чтоб не видно было птичкам (дронам), где мусор лежит, чтобы картинка не менялась. Туда мусор выкинул и все. Дверку поставили на подвал, как она стояла косо, будто развалена, другую дверку закрыли и все - целый день мы сидим, сутки сидим", - добавила она. Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в Министерстве обороны России 22 ноября.
https://ria.ru/20241206/bespilotnik-1987628409.html
https://ria.ru/20241113/bezhenka-1981927208.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985546120_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_e71189b32f7c12d51548f435f0dff30b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале
Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале, чтобы выжить
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости.
Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала
РИА Новости, как ей прошлось прожить 35 дней в подвале под обстрелами украинских военных, чтобы остаться в живых.
"Мы 35 дней были в подвале. Картошка в ящиках стояла, у нас горелка была, чтобы курей смолить, и маленькие баллончики. А потом уже, когда начали нас обстреливать, мы поставили буржуйку… когда мы были в подвале, за водой приходилось, конечно, бегать. У нас осталось одно единственное ведро, а сруб-то уже спаленный. И вода с таким копченым привкусом - через марлечку процедили, вот так и пили", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, им приходилось прятать любые следы своего нахождения в подвале, чтобы оставаться незаметными для украинских операторов дронов.
"Мой муж бежит, даём ему миску с мусором, а он его под крышу. Там небольшая такая крыша заваленная, чтоб не видно было птичкам (дронам), где мусор лежит, чтобы картинка не менялась. Туда мусор выкинул и все. Дверку поставили на подвал, как она стояла косо, будто развалена, другую дверку закрыли и все - целый день мы сидим, сутки сидим", - добавила она.
Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР
сообщили в Министерстве обороны России
22 ноября.