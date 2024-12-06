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Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:49 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/novodimitrovka-1987641555.html
Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале
Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале - РИА Новости, 06.12.2024
Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале
Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как ей прошлось прожить 35 дней в подвале под обстрелами украинских военных, чтобы... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T04:49
2024-12-06T04:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как ей прошлось прожить 35 дней в подвале под обстрелами украинских военных, чтобы остаться в живых. "Мы 35 дней были в подвале. Картошка в ящиках стояла, у нас горелка была, чтобы курей смолить, и маленькие баллончики. А потом уже, когда начали нас обстреливать, мы поставили буржуйку… когда мы были в подвале, за водой приходилось, конечно, бегать. У нас осталось одно единственное ведро, а сруб-то уже спаленный. И вода с таким копченым привкусом - через марлечку процедили, вот так и пили", - сказала собеседница агентства. По ее словам, им приходилось прятать любые следы своего нахождения в подвале, чтобы оставаться незаметными для украинских операторов дронов. "Мой муж бежит, даём ему миску с мусором, а он его под крышу. Там небольшая такая крыша заваленная, чтоб не видно было птичкам (дронам), где мусор лежит, чтобы картинка не менялась. Туда мусор выкинул и все. Дверку поставили на подвал, как она стояла косо, будто развалена, другую дверку закрыли и все - целый день мы сидим, сутки сидим", - добавила она. Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в Министерстве обороны России 22 ноября.
https://ria.ru/20241206/bespilotnik-1987628409.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале

Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале, чтобы выжить

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как ей прошлось прожить 35 дней в подвале под обстрелами украинских военных, чтобы остаться в живых.
"Мы 35 дней были в подвале. Картошка в ящиках стояла, у нас горелка была, чтобы курей смолить, и маленькие баллончики. А потом уже, когда начали нас обстреливать, мы поставили буржуйку… когда мы были в подвале, за водой приходилось, конечно, бегать. У нас осталось одно единственное ведро, а сруб-то уже спаленный. И вода с таким копченым привкусом - через марлечку процедили, вот так и пили", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, им приходилось прятать любые следы своего нахождения в подвале, чтобы оставаться незаметными для украинских операторов дронов.
"Мой муж бежит, даём ему миску с мусором, а он его под крышу. Там небольшая такая крыша заваленная, чтоб не видно было птичкам (дронам), где мусор лежит, чтобы картинка не менялась. Туда мусор выкинул и все. Дверку поставили на подвал, как она стояла косо, будто развалена, другую дверку закрыли и все - целый день мы сидим, сутки сидим", - добавила она.
Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в Министерстве обороны России 22 ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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