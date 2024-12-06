https://ria.ru/20241206/novodimitrovka-1987641555.html

Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале

Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале - РИА Новости, 06.12.2024

Жительница Новодмитровки рассказала, как прожила 35 дней в подвале

Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как ей прошлось прожить 35 дней в подвале под обстрелами украинских военных, чтобы... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T04:49

2024-12-06T04:49

2024-12-06T04:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как ей прошлось прожить 35 дней в подвале под обстрелами украинских военных, чтобы остаться в живых. "Мы 35 дней были в подвале. Картошка в ящиках стояла, у нас горелка была, чтобы курей смолить, и маленькие баллончики. А потом уже, когда начали нас обстреливать, мы поставили буржуйку… когда мы были в подвале, за водой приходилось, конечно, бегать. У нас осталось одно единственное ведро, а сруб-то уже спаленный. И вода с таким копченым привкусом - через марлечку процедили, вот так и пили", - сказала собеседница агентства. По ее словам, им приходилось прятать любые следы своего нахождения в подвале, чтобы оставаться незаметными для украинских операторов дронов. "Мой муж бежит, даём ему миску с мусором, а он его под крышу. Там небольшая такая крыша заваленная, чтоб не видно было птичкам (дронам), где мусор лежит, чтобы картинка не менялась. Туда мусор выкинул и все. Дверку поставили на подвал, как она стояла косо, будто развалена, другую дверку закрыли и все - целый день мы сидим, сутки сидим", - добавила она. Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в Министерстве обороны России 22 ноября.

https://ria.ru/20241206/bespilotnik-1987628409.html

https://ria.ru/20241113/bezhenka-1981927208.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)