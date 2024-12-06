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Новак провел оргкомитет по подготовке к 400-летию Красноярска

Новак провел оргкомитет по подготовке к 400-летию Красноярска - РИА Новости, 06.12.2024

Новак провел оргкомитет по подготовке к 400-летию Красноярска

Вице-премьер кабмина РФ Александр Новак провел оргкомитет по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска, которое состоится в 2028 году, сообщает РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T20:01

2024-12-06T20:01

2024-12-06T20:01

красноярск

россия

красноярский край

александр новак

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Вице-премьер кабмина РФ Александр Новак провел оргкомитет по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска, которое состоится в 2028 году, сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства региона. Заседание федерального оргкомитета по подготовке и проведению 400-летия краевого центра состоялось в пятницу в Красноярске. Участие в нем приняли представители федеральных структур, исполнительной и законодательной власти региона, руководство краевой столицы, крупных госкорпораций и духовенство. Новак отметил, что федеральные органы исполнительной власти проинформировали о том, какие объекты в ближайшее время будут построены либо отремонтированы в Красноярском крае. "Ведь основная задача в рамках празднования юбилея – не только проведение мероприятий, но и создание условий для улучшения жизни красноярцев... Необходимо выйти на новый уровень по качеству жизни Красноярска, чтобы это был город, в котором хочется жить и в котором хочется учиться, работать, заводить семью", - сказал он. В основном плане развития города к 400-летию - 147 мероприятий. Большинство из них сформированы на основе предложений красноярцев. Подготовительная кампания сосредоточена на следующих направлениях: создание нового экономического облика Красноярска, высоких экологических стандартов, высокого качества городской среды и социальных сервисов, нового транспортного каркаса. Губернатор края Михаил Котюков сообщил, что многие проекты будут реализованы за счет краевого бюджета. По мероприятиям, которые предполагают федеральное финансирование, уже поданы заявки на участие в национальных проектах. "Подготовка к юбилею Красноярска – это возможность вывести развитие города на более высокий уровень. В сентябре я докладывал президенту (РФ - ред) наши предложения – это принципиальные направления развития города – и получил поддержку. У нас подготовлена программа основных мероприятий, которые будут утверждаться распоряжением правительства Российской Федерации, и мы разработали уже перечень дополнительных мероприятий, потому что постоянно есть новые идеи", - сказал глава региона. "Развитие Красноярска в 2028 году, конечно, не остановится, мы должны быть полноценными участниками всех новых национальных проектов. Очень важен и современный, архитектурный облик города... Красноярск должен меняться, и это движение не остановить", - подчеркнул Котюков. В числе проектов, которые уже реализуются – развитие международного аэропорта, масштабное благоустройство улиц, пешеходных и парковых колец, въездов в город. Большое внимание уделяется сохранению объектов культурного и исторического наследия города. По данным пресс-службы губернатора, "самый значимый проект по созданию нового транспортного каркаса – это, безусловно, метро. Линии метротрамвая сейчас активно строятся в региональной столице". Также оптимизируется маршрутная сеть общественного транспорта, совершенствуются стандарты транспортного обслуживания населения. Следующее совещание федерального оргкомитета назначено на весну.

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красноярск, россия, красноярский край, александр новак, михаил котюков