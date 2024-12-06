Рейтинг@Mail.ru
Лучшие краевые практики по поддержке МСП показали Новаку в Красноярске - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 06.12.2024 (обновлено: 19:56 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/novak-1987766103.html
Лучшие краевые практики по поддержке МСП показали Новаку в Красноярске
Лучшие краевые практики по поддержке МСП показали Новаку в Красноярске - РИА Новости, 06.12.2024
Лучшие краевые практики по поддержке МСП показали Новаку в Красноярске
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил вице-премьеру РФ Александру Новаку лучшие региональные практики по поддержке малого и среднего... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:53
2024-12-06T19:56
красноярский край
россия
красноярск
александр новак
михаил котюков
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863931763_0:111:3313:1975_1920x0_80_0_0_38074198397d66d99f5611107a843e6d.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил вице-премьеру РФ Александру Новаку лучшие региональные практики по поддержке малого и среднего предпринимательства и развитию креативных индустрий, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. В пятницу в ходе рабочего визита в Красноярский край Новак вместе с главой региона посетил центр компетенций в сфере производительности труда (РКЦ) и креативный кластер "Квадрат". "В центре внимания – лучшие практики региона по поддержке малого и среднего предпринимательства, повышения производительности труда и развитию креативных индустрий", - говорится в сообщении. В региональном центре "Мой бизнес" вице-премьеру и губернатору презентовали действующую в крае инфраструктуру поддержки предпринимательства. На одной площадке самозанятые, малые и средние предприятия получают все услуги и меры федеральной и региональной поддержки, в том числе предусмотренные нацпроектами "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Представительства центра охватывают 28 территорий. По данным пресс-службы, в 2024 году поддержку получили более 5,5 тысячи организаций и самозанятых, предпринимателям оказали более 10 тысяч услуг по разным направлениям. За год 450 жителей края зарегистрировали свой бизнес, по льготным процентным ставкам предпринимателям выдали более 500 млн рублей, порядка 1,5 тысячи человек прошли обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности. Здесь же Новаку и Котюкову показали десятки образцов товаров и продукции, которые производят на территории региона. В числе лучших региональных практик отмечены проекты по транспортировке на экспорт продукции ЛПК и АПК, а также по содействию в размещении произведенных в регионе товаров в зарубежных торговых сетях. На базе Регионального центра компетенций в сфере производительности Новак и Котюков оценили образовательную производственную площадку "Фабрика процессов", где специалистов краевых предприятий бесплатно обучают базовым принципам бережливого производства. Отмечается, что благодаря реализации в крае нацпроекта "Производительность труда" внедрить бережливые технологии удалось на более чем 120 предприятиях, обучение прошли почти 3 тысячи сотрудников. В кластере "Квадрат" – главном инфраструктурном проекте для креативного бизнеса в Красноярске – вице-премьеру показали шоурум сибирских брендов, а также пространства, офисы и мастерские резидентов. На встрече с предпринимателями Александр Новак и Михаил Котюков обсудили перспективы развития креативных индустрий в России, особое внимание уделили государственной поддержке. Участники совещания озвучили пакет предложений Красноярского края в части решения существующих вопросов, а также внедрения мер стимулирования креативной экономики. По данным пресс-службы, вице-премьер высоко оценил созданную в регионе инфраструктуру поддержки бизнеса и инициативы края по развитию креативных индустрий и масштабированию опыта края на территории страны.
https://ria.ru/20241203/chempionat-1987017257.html
https://ria.ru/20241203/kotyukov-1987011572.html
красноярский край
россия
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863931763_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_31a53c409140ead988bb6b5e0723abfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, россия, красноярск, александр новак, михаил котюков, поддержка бизнеса
Красноярский край, Россия, Красноярск, Александр Новак, Михаил Котюков, Поддержка бизнеса
Лучшие краевые практики по поддержке МСП показали Новаку в Красноярске

Михаил Котюков показал Александру Новаку практики по поддержке МСП в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил вице-премьеру РФ Александру Новаку лучшие региональные практики по поддержке малого и среднего предпринимательства и развитию креативных индустрий, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона.
В пятницу в ходе рабочего визита в Красноярский край Новак вместе с главой региона посетил центр компетенций в сфере производительности труда (РКЦ) и креативный кластер "Квадрат".
Команда Красноярского края завоевала девять медалей на Национальном чемпионате Профессионалы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Красноярцы взяли девять медалей на Национальном чемпионате "Профессионалы"
3 декабря, 09:17
"В центре внимания – лучшие практики региона по поддержке малого и среднего предпринимательства, повышения производительности труда и развитию креативных индустрий", - говорится в сообщении.
В региональном центре "Мой бизнес" вице-премьеру и губернатору презентовали действующую в крае инфраструктуру поддержки предпринимательства. На одной площадке самозанятые, малые и средние предприятия получают все услуги и меры федеральной и региональной поддержки, в том числе предусмотренные нацпроектами "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Представительства центра охватывают 28 территорий.
По данным пресс-службы, в 2024 году поддержку получили более 5,5 тысячи организаций и самозанятых, предпринимателям оказали более 10 тысяч услуг по разным направлениям. За год 450 жителей края зарегистрировали свой бизнес, по льготным процентным ставкам предпринимателям выдали более 500 млн рублей, порядка 1,5 тысячи человек прошли обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности.
Здесь же Новаку и Котюкову показали десятки образцов товаров и продукции, которые производят на территории региона. В числе лучших региональных практик отмечены проекты по транспортировке на экспорт продукции ЛПК и АПК, а также по содействию в размещении произведенных в регионе товаров в зарубежных торговых сетях.
На базе Регионального центра компетенций в сфере производительности Новак и Котюков оценили образовательную производственную площадку "Фабрика процессов", где специалистов краевых предприятий бесплатно обучают базовым принципам бережливого производства. Отмечается, что благодаря реализации в крае нацпроекта "Производительность труда" внедрить бережливые технологии удалось на более чем 120 предприятиях, обучение прошли почти 3 тысячи сотрудников.
В кластере "Квадрат" – главном инфраструктурном проекте для креативного бизнеса в Красноярске – вице-премьеру показали шоурум сибирских брендов, а также пространства, офисы и мастерские резидентов.
На встрече с предпринимателями Александр Новак и Михаил Котюков обсудили перспективы развития креативных индустрий в России, особое внимание уделили государственной поддержке. Участники совещания озвучили пакет предложений Красноярского края в части решения существующих вопросов, а также внедрения мер стимулирования креативной экономики.
По данным пресс-службы, вице-премьер высоко оценил созданную в регионе инфраструктуру поддержки бизнеса и инициативы края по развитию креативных индустрий и масштабированию опыта края на территории страны.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Красноярском крае запустят проект "Профессионалитет для всех"
3 декабря, 08:38
 
Красноярский крайРоссияКрасноярскАлександр НовакМихаил КотюковПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала