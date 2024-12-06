https://ria.ru/20241206/novak-1987766103.html

Лучшие краевые практики по поддержке МСП показали Новаку в Красноярске

Лучшие краевые практики по поддержке МСП показали Новаку в Красноярске - РИА Новости, 06.12.2024

Лучшие краевые практики по поддержке МСП показали Новаку в Красноярске

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил вице-премьеру РФ Александру Новаку лучшие региональные практики по поддержке малого и среднего... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:53

2024-12-06T16:53

2024-12-06T19:56

красноярский край

россия

красноярск

александр новак

михаил котюков

поддержка бизнеса

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил вице-премьеру РФ Александру Новаку лучшие региональные практики по поддержке малого и среднего предпринимательства и развитию креативных индустрий, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. В пятницу в ходе рабочего визита в Красноярский край Новак вместе с главой региона посетил центр компетенций в сфере производительности труда (РКЦ) и креативный кластер "Квадрат". "В центре внимания – лучшие практики региона по поддержке малого и среднего предпринимательства, повышения производительности труда и развитию креативных индустрий", - говорится в сообщении. В региональном центре "Мой бизнес" вице-премьеру и губернатору презентовали действующую в крае инфраструктуру поддержки предпринимательства. На одной площадке самозанятые, малые и средние предприятия получают все услуги и меры федеральной и региональной поддержки, в том числе предусмотренные нацпроектами "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Представительства центра охватывают 28 территорий. По данным пресс-службы, в 2024 году поддержку получили более 5,5 тысячи организаций и самозанятых, предпринимателям оказали более 10 тысяч услуг по разным направлениям. За год 450 жителей края зарегистрировали свой бизнес, по льготным процентным ставкам предпринимателям выдали более 500 млн рублей, порядка 1,5 тысячи человек прошли обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности. Здесь же Новаку и Котюкову показали десятки образцов товаров и продукции, которые производят на территории региона. В числе лучших региональных практик отмечены проекты по транспортировке на экспорт продукции ЛПК и АПК, а также по содействию в размещении произведенных в регионе товаров в зарубежных торговых сетях. На базе Регионального центра компетенций в сфере производительности Новак и Котюков оценили образовательную производственную площадку "Фабрика процессов", где специалистов краевых предприятий бесплатно обучают базовым принципам бережливого производства. Отмечается, что благодаря реализации в крае нацпроекта "Производительность труда" внедрить бережливые технологии удалось на более чем 120 предприятиях, обучение прошли почти 3 тысячи сотрудников. В кластере "Квадрат" – главном инфраструктурном проекте для креативного бизнеса в Красноярске – вице-премьеру показали шоурум сибирских брендов, а также пространства, офисы и мастерские резидентов. На встрече с предпринимателями Александр Новак и Михаил Котюков обсудили перспективы развития креативных индустрий в России, особое внимание уделили государственной поддержке. Участники совещания озвучили пакет предложений Красноярского края в части решения существующих вопросов, а также внедрения мер стимулирования креативной экономики. По данным пресс-службы, вице-премьер высоко оценил созданную в регионе инфраструктуру поддержки бизнеса и инициативы края по развитию креативных индустрий и масштабированию опыта края на территории страны.

https://ria.ru/20241203/chempionat-1987017257.html

https://ria.ru/20241203/kotyukov-1987011572.html

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красноярский край, россия, красноярск, александр новак, михаил котюков, поддержка бизнеса