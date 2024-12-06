https://ria.ru/20241206/nikolaev-1987668243.html

В Чувашии сократилась смертность от запрещенных веществ

В Чувашии сократилась смертность от запрещенных веществ - РИА Новости, 06.12.2024

В Чувашии сократилась смертность от запрещенных веществ

В Чувашии в два раза сократилось число смертельных случаев отравлений наркотическими и психотропными веществами, сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:29

2024-12-06T10:29

2024-12-06T10:29

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Чувашии в два раза сократилось число смертельных случаев отравлений наркотическими и психотропными веществами, сообщает пресс-служба республиканской администрации. По данным Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 15 смертельных случаев отравлений наркотическими и психотропными веществами (в Чебоксарах – 9, г. Алатыре – 3, в Новочебоксарске, Канаше и Шумерле – по 1) против 31-го в аналогичном периоде прошлого года. Министр внутренних дел по Чувашии Виктор Шметков констатировал, что совместные с правительством республики действия позволили не допустить увеличения смертности от отравления наркотическими средствами или психотропными веществами. Вместе с тем, он сообщил, что за 10 месяцев текущего года наблюдается рост числа выявленных наркопреступлений на 13,3%, тяжких и особо тяжких – на 21,7%, а также двукратный рост числа лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие наркопреступления. Более чем в пять раз увеличилось изъятие из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ – 445,4 килограмма против 84,6 килограмма в 2023 году, в более чем в восемь раз - наркотических средств каннабисной группы. "Это говорит о том, что мы лучше стали работать по пресечению данных преступлений, и наркотрафик не снижается, а увеличивается, в том числе в связи с открытием дороги М-12", - привели в пресс-службе слова министра. В рамках рассмотрения результатов оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению распространения наркомании среди молодежи, отмечено, что снизилось количество несовершеннолетних, привлеченных к административной и уголовной ответственности за потребление наркотических средств. При этом количество преступлений, связанных с употреблением и хранением наркотических веществ, осталось на уровне прошлого года. Основная масса (23 из 28) преступлений связана с покушением на сбыт, то есть желанием молодежи заработать денежные средства. Всего с января по декабрь в образовательных организациях проведено порядка 10,5 тысячи профилактических мероприятий с охватом свыше 153 тысяч человек. Глава Чувашии Олег Николаев поручил усилить взаимодействие органов по делам молодежи с представителями общероссийской организации "Движение первых" и "Российским союзом сельской молодежи", активизировать профилактические мероприятия на муниципальном уровне.

https://ria.ru/20241205/fap-1987547353.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чувашская республика (чувашия)