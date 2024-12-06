Стали известны подробности нападения на школьников в Краснодаре
В Краснодаре школьник, напавший на сверстников, наносил удары складным ножом
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
© Фото : соцсети
Место происшествия, где трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников в школе Краснодара, наносил удары принесенным с собой складным ножом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным властей, вечером в пятницу в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.
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"Ученик наносил удары принесенным с собой складным ножом", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что все участники конфликта учатся в параллели восьмых классов школы.