https://ria.ru/20241206/napadenie-1987837128.html

Стали известны подробности нападения на школьников в Краснодаре

Стали известны подробности нападения на школьников в Краснодаре - РИА Новости, 06.12.2024

Стали известны подробности нападения на школьников в Краснодаре

Ученик, напавший на сверстников в школе Краснодара, наносил удары принесенным с собой складным ножом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T23:52

2024-12-06T23:52

2024-12-06T23:52

происшествия

краснодар

россия

мария львова-белова

нападение в краснодарской школе

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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Ученик, напавший на сверстников в школе Краснодара, наносил удары принесенным с собой складным ножом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным властей, вечером в пятницу в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего в результате конфликта пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение. "Ученик наносил удары принесенным с собой складным ножом", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что все участники конфликта учатся в параллели восьмых классов школы.

https://ria.ru/20241206/zaderzhanie-1987815484.html

краснодар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, россия, мария львова-белова, нападение в краснодарской школе