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Демографию и соцадаптацию осужденных обсудили законодатели ПФО в Мордовии - РИА Новости, 06.12.2024
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Республика Мордовия
 
19:07 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/mordoviya-1987811738.html
Демографию и соцадаптацию осужденных обсудили законодатели ПФО в Мордовии
Демографию и соцадаптацию осужденных обсудили законодатели ПФО в Мордовии - РИА Новости, 06.12.2024
Демографию и соцадаптацию осужденных обсудили законодатели ПФО в Мордовии
Демографическую ситуацию и работу по социальной адаптации осужденных обсудили в Саранске на заседании Ассоциации законодательных органов власти регионов... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:07
2024-12-06T19:07
республика мордовия
саранск
россия
артем здунов
игорь комаров
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Демографическую ситуацию и работу по социальной адаптации осужденных обсудили в Саранске на заседании Ассоциации законодательных органов власти регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба главы Мордовии Артёма Здунова. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил важность улучшения демографической ситуации в округе и подчеркнул, что для достижения положительных результатов необходимо выявлять причины и факторы, влияющие на демографическую ситуацию, распространять успешные практики и внедрять новые направления. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал, что в республике реализуется целый ряд мер для улучшения демографической ситуации, но эффективный опыт других регионов будет обязательно взят на вооружение. Было отмечено, что для решения демографической проблемы необходим комплексный и системный подход. Регионы ПФО готовы предложить много решений для внесения изменений в федеральное законодательство – это решение жилищного вопроса, создание семейных МФЦ, модернизация учреждений социального обслуживания, создание комнат матери и ребенка в вузах. Глава Мордовии также поделился опытом республики по реализации закона о пробации – комплекса мер, направленных на социальную адаптацию осужденных. Сейчас ее применяют в отношении тех, кто находится в местах лишения свободы или исполняющих наказание, не связанное с изоляцией от общества. С 1 января 2025 года она затронет граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы. "В прошлом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний. Пятьдесят соглашений у нас действует о взаимодействии с субъектами пробации, бизнесом, НКО, общественными объединениями. Есть отдельные индивидуальные программы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Самое главное – результат работы: осужденные встают на путь исправления, трудятся, заводят семьи", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Глава республики отметил, что в этом году в республике трудоустроен каждый третий освободившийся. "Три года назад мы говорили о 3% трудоустроенных, потом о 10%, сейчас – это каждый третий. Программа абсолютно рабочая, мы ее предлагаем для изучения, чтобы перенять опыт. Еще один важный показатель – снижение на 16% количества преступлений, которые совершены ранее судимыми лицами", - подчеркнул глава Мордовии. Председатель госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин рассказал, что ежегодно в регионах ПФО из мест лишения свободы освобождаются десятки тысяч осужденных, на учете уголовно-исполнительных инспекций состоят более 50 тысяч человек. Пробации подлежат в основном граждане экономически активного возраста, которым нужно дать шанс стать "здоровым" членом общества, найти себя в жизни и принести пользу стране. В нескольких субъектах уже приняты законы, устанавливающие полномочия региональных органов власти в сфере пробации. Один из них – в Мордовии. Был обозначен ряд инициатив Ассоциации для внесения изменений в федеральное законодательство. Они касаются статуса центров пробации, их государственной поддержки, а также взаимодействия в рамках этого закона с промышленными предприятиями и расширения круга профессий для профобучения осужденных.
https://ria.ru/20241206/saransk-1987703514.html
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саранск, россия, артем здунов, игорь комаров, республика мордовия
Республика Мордовия, Саранск, Россия, Артем Здунов, Игорь Комаров, Республика Мордовия
Демографию и соцадаптацию осужденных обсудили законодатели ПФО в Мордовии

Власти регионов ПФО в Мордовии обсудили демографию и соцадаптацию осужденных

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Демографическую ситуацию и работу по социальной адаптации осужденных обсудили в Саранске на заседании Ассоциации законодательных органов власти регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба главы Мордовии Артёма Здунова.
Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил важность улучшения демографической ситуации в округе и подчеркнул, что для достижения положительных результатов необходимо выявлять причины и факторы, влияющие на демографическую ситуацию, распространять успешные практики и внедрять новые направления.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Глава Мордовии Артём Здунов рассказал, что в республике реализуется целый ряд мер для улучшения демографической ситуации, но эффективный опыт других регионов будет обязательно взят на вооружение. Было отмечено, что для решения демографической проблемы необходим комплексный и системный подход. Регионы ПФО готовы предложить много решений для внесения изменений в федеральное законодательство – это решение жилищного вопроса, создание семейных МФЦ, модернизация учреждений социального обслуживания, создание комнат матери и ребенка в вузах.
Глава Мордовии также поделился опытом республики по реализации закона о пробации – комплекса мер, направленных на социальную адаптацию осужденных. Сейчас ее применяют в отношении тех, кто находится в местах лишения свободы или исполняющих наказание, не связанное с изоляцией от общества. С 1 января 2025 года она затронет граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.
"В прошлом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний. Пятьдесят соглашений у нас действует о взаимодействии с субъектами пробации, бизнесом, НКО, общественными объединениями. Есть отдельные индивидуальные программы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Самое главное – результат работы: осужденные встают на путь исправления, трудятся, заводят семьи", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава республики отметил, что в этом году в республике трудоустроен каждый третий освободившийся. "Три года назад мы говорили о 3% трудоустроенных, потом о 10%, сейчас – это каждый третий. Программа абсолютно рабочая, мы ее предлагаем для изучения, чтобы перенять опыт. Еще один важный показатель – снижение на 16% количества преступлений, которые совершены ранее судимыми лицами", - подчеркнул глава Мордовии.
Председатель госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин рассказал, что ежегодно в регионах ПФО из мест лишения свободы освобождаются десятки тысяч осужденных, на учете уголовно-исполнительных инспекций состоят более 50 тысяч человек. Пробации подлежат в основном граждане экономически активного возраста, которым нужно дать шанс стать "здоровым" членом общества, найти себя в жизни и принести пользу стране. В нескольких субъектах уже приняты законы, устанавливающие полномочия региональных органов власти в сфере пробации. Один из них – в Мордовии.
Был обозначен ряд инициатив Ассоциации для внесения изменений в федеральное законодательство. Они касаются статуса центров пробации, их государственной поддержки, а также взаимодействия в рамках этого закона с промышленными предприятиями и расширения круга профессий для профобучения осужденных.
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