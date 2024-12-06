https://ria.ru/20241206/mordoviya-1987811738.html

Демографию и соцадаптацию осужденных обсудили законодатели ПФО в Мордовии

Демографию и соцадаптацию осужденных обсудили законодатели ПФО в Мордовии - РИА Новости, 06.12.2024

Демографию и соцадаптацию осужденных обсудили законодатели ПФО в Мордовии

Демографическую ситуацию и работу по социальной адаптации осужденных обсудили в Саранске на заседании Ассоциации законодательных органов власти регионов... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:07

2024-12-06T19:07

2024-12-06T19:07

республика мордовия

саранск

россия

артем здунов

игорь комаров

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951871059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1236941099e2e7f0f697a62d9e1885e1.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Демографическую ситуацию и работу по социальной адаптации осужденных обсудили в Саранске на заседании Ассоциации законодательных органов власти регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба главы Мордовии Артёма Здунова. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил важность улучшения демографической ситуации в округе и подчеркнул, что для достижения положительных результатов необходимо выявлять причины и факторы, влияющие на демографическую ситуацию, распространять успешные практики и внедрять новые направления. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал, что в республике реализуется целый ряд мер для улучшения демографической ситуации, но эффективный опыт других регионов будет обязательно взят на вооружение. Было отмечено, что для решения демографической проблемы необходим комплексный и системный подход. Регионы ПФО готовы предложить много решений для внесения изменений в федеральное законодательство – это решение жилищного вопроса, создание семейных МФЦ, модернизация учреждений социального обслуживания, создание комнат матери и ребенка в вузах. Глава Мордовии также поделился опытом республики по реализации закона о пробации – комплекса мер, направленных на социальную адаптацию осужденных. Сейчас ее применяют в отношении тех, кто находится в местах лишения свободы или исполняющих наказание, не связанное с изоляцией от общества. С 1 января 2025 года она затронет граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы. "В прошлом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний. Пятьдесят соглашений у нас действует о взаимодействии с субъектами пробации, бизнесом, НКО, общественными объединениями. Есть отдельные индивидуальные программы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. Самое главное – результат работы: осужденные встают на путь исправления, трудятся, заводят семьи", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Глава республики отметил, что в этом году в республике трудоустроен каждый третий освободившийся. "Три года назад мы говорили о 3% трудоустроенных, потом о 10%, сейчас – это каждый третий. Программа абсолютно рабочая, мы ее предлагаем для изучения, чтобы перенять опыт. Еще один важный показатель – снижение на 16% количества преступлений, которые совершены ранее судимыми лицами", - подчеркнул глава Мордовии. Председатель госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин рассказал, что ежегодно в регионах ПФО из мест лишения свободы освобождаются десятки тысяч осужденных, на учете уголовно-исполнительных инспекций состоят более 50 тысяч человек. Пробации подлежат в основном граждане экономически активного возраста, которым нужно дать шанс стать "здоровым" членом общества, найти себя в жизни и принести пользу стране. В нескольких субъектах уже приняты законы, устанавливающие полномочия региональных органов власти в сфере пробации. Один из них – в Мордовии. Был обозначен ряд инициатив Ассоциации для внесения изменений в федеральное законодательство. Они касаются статуса центров пробации, их государственной поддержки, а также взаимодействия в рамках этого закона с промышленными предприятиями и расширения круга профессий для профобучения осужденных.

https://ria.ru/20241206/saransk-1987703514.html

https://ria.ru/20241128/mordovii-1986325440.html

саранск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саранск, россия, артем здунов, игорь комаров, республика мордовия