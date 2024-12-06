https://ria.ru/20241206/minpromtorg-1987669824.html

Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России

Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России - РИА Новости, 06.12.2024

Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России

Ситуация с высокими кредитными ставками в России не вечная и очевидно будет меняться в лучшую сторону, Минпромторг надеется на положительные изменения уже в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:48

2024-12-06T10:48

2024-12-06T10:48

экономика

цены на нефть

россия

новосибирская область

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Ситуация с высокими кредитными ставками в России не вечная и очевидно будет меняться в лучшую сторону, Минпромторг надеется на положительные изменения уже в 2025 году, сообщил журналистам в пятницу глава министерства РФ Антон Алиханов по итогам встречи с представителями бизнеса Новосибирской области. "Есть негативные факторы общесистемные, сложные, которые создают дополнительные вызовы, связаны с высокими кредитными ставками. Но мы понимаем, что это не вечная ситуация, она, очевидно, будет разворачиваться в противоположную сторону. В следующем году, надеемся, все-таки произойдут определенные изменения", - сказал министр. Ализанов отметил, что в любом случае как отраслевое министерство Минпромторг РФ видит свою задачу в том, чтобы поддержать динамику действующих предприятий, чтобы они ни в коем случае ее не теряли. "Те, кто поверил в возможности российского рынка и промышленности в 2022 и 2023 годах и начали свои проекты, не должны оказаться в ситуации, когда мы их бросили один на один с изменившимся макроэкономическим условиями. Мы должны помочь им завершить все проекты с одной стороны, а с другой - нацпроекты техлидерства должны создавать в том числе и новые рынки - новый сбыт, новое потребление", - сказал он.

https://ria.ru/20241202/dostavka-1986938619.html

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экономика, цены на нефть, россия, новосибирская область, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)