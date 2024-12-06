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Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России - РИА Новости, 06.12.2024
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10:48 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/minpromtorg-1987669824.html
Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России
Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России - РИА Новости, 06.12.2024
Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России
Ситуация с высокими кредитными ставками в России не вечная и очевидно будет меняться в лучшую сторону, Минпромторг надеется на положительные изменения уже в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:48
2024-12-06T10:48
экономика
цены на нефть
россия
новосибирская область
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Ситуация с высокими кредитными ставками в России не вечная и очевидно будет меняться в лучшую сторону, Минпромторг надеется на положительные изменения уже в 2025 году, сообщил журналистам в пятницу глава министерства РФ Антон Алиханов по итогам встречи с представителями бизнеса Новосибирской области. "Есть негативные факторы общесистемные, сложные, которые создают дополнительные вызовы, связаны с высокими кредитными ставками. Но мы понимаем, что это не вечная ситуация, она, очевидно, будет разворачиваться в противоположную сторону. В следующем году, надеемся, все-таки произойдут определенные изменения", - сказал министр. Ализанов отметил, что в любом случае как отраслевое министерство Минпромторг РФ видит свою задачу в том, чтобы поддержать динамику действующих предприятий, чтобы они ни в коем случае ее не теряли. "Те, кто поверил в возможности российского рынка и промышленности в 2022 и 2023 годах и начали свои проекты, не должны оказаться в ситуации, когда мы их бросили один на один с изменившимся макроэкономическим условиями. Мы должны помочь им завершить все проекты с одной стороны, а с другой - нацпроекты техлидерства должны создавать в том числе и новые рынки - новый сбыт, новое потребление", - сказал он.
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экономика, цены на нефть, россия, новосибирская область, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Новосибирская область, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов оценил ситуацию с высокими кредитными ставками в России

Алиханов: ситуация с кредитными ставками может измениться в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Антон Алиханов . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Ситуация с высокими кредитными ставками в России не вечная и очевидно будет меняться в лучшую сторону, Минпромторг надеется на положительные изменения уже в 2025 году, сообщил журналистам в пятницу глава министерства РФ Антон Алиханов по итогам встречи с представителями бизнеса Новосибирской области.
"Есть негативные факторы общесистемные, сложные, которые создают дополнительные вызовы, связаны с высокими кредитными ставками. Но мы понимаем, что это не вечная ситуация, она, очевидно, будет разворачиваться в противоположную сторону. В следующем году, надеемся, все-таки произойдут определенные изменения", - сказал министр.
Ализанов отметил, что в любом случае как отраслевое министерство Минпромторг РФ видит свою задачу в том, чтобы поддержать динамику действующих предприятий, чтобы они ни в коем случае ее не теряли.
"Те, кто поверил в возможности российского рынка и промышленности в 2022 и 2023 годах и начали свои проекты, не должны оказаться в ситуации, когда мы их бросили один на один с изменившимся макроэкономическим условиями. Мы должны помочь им завершить все проекты с одной стороны, а с другой - нацпроекты техлидерства должны создавать в том числе и новые рынки - новый сбыт, новое потребление", - сказал он.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияНовосибирская областьАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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