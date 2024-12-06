https://ria.ru/20241206/ministr-1987627889.html

В Сирии назвали передислокацию войск за пределы Хамы временной мерой

В Сирии назвали передислокацию войск за пределы Хамы временной мерой - РИА Новости, 06.12.2024

В Сирии назвали передислокацию войск за пределы Хамы временной мерой

Передислокация войск сирийской армии за пределы города Хама является временной тактической мерой, заявил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:05

2024-12-06T01:05

2024-12-06T01:05

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хама (мухафаза)

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махмуд аббас

братья-мусульмане

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Передислокация войск сирийской армии за пределы города Хама является временной тактической мерой, заявил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. Ранее министерство обороны САР сообщило, что сирийские вооружённые силы провели передислокацию с выводом своих сил из города Хама на укрепленные позиции за его пределами во избежание столкновений в жилых кварталах с целью сохранения жизней мирных граждан. "То, что произошло сегодня в Хаме, было всего лишь временной тактической процедурой, наши силы всё ещё находятся поблизости", - приводит слова Аббаса телеканал Al-Mayadeen. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев-мусульман"* (запрещенная в РФ террористическая организация) в четвертом по величине городе Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241205/armija-1987583672.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986662920.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1987202977.html

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в мире, хама (мухафаза), сирия, россия, махмуд аббас, братья-мусульмане, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024