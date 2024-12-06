https://ria.ru/20241206/medvedchuk-1987813483.html

Медведчук назвал утилизацию украинцев целью режима Зеленского

Медведчук назвал утилизацию украинцев целью режима Зеленского - РИА Новости, 06.12.2024

Медведчук назвал утилизацию украинцев целью режима Зеленского

Цель режима Владимира Зеленского "утилизировать" как можно больше граждан Украины, заявил экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:17

2024-12-06T19:17

2024-12-06T19:18

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владимир зеленский

виктор медведчук

николай азаров (политик)

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Цель режима Владимира Зеленского "утилизировать" как можно больше граждан Украины, заявил экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украину готовят к понижению мобилизационного возраста мужчин до 18 лет, анонсируют мобилизацию женщин отдельных видов специальностей, реализуют политику по постановке на учет и вводят ограничения на выезд детей за границу, сопрягая с ключевой целью нелегитимного Зеленского – утилизировать как можно больше граждан собственной страны", - написал Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы "Смотрим.ру". Медведчук подчеркнул, что за пять с половиной лет президентства Зеленский создал неприемлемые условия для населения страны. Он подчеркнул, что после узурпации власти Зеленским отношение к людям на Украине исключительно циничное. Это, по его словам, проявляется в дискриминации по языковому или религиозному признаку, правоохранители фабрикуют уголовные дела в отношении политических и общественных деятелей, представителей церкви, журналистов, а с ужесточением законодательства о мобилизации людей отлавливают на улицах, избивают и выносят решения по надуманным уголовным производствам. Политик также приводит статистику убыли численности населения Украины за последние годы. По его данным, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. Однако, указал он, на октябрь 2024 года, общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек. В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.

https://ria.ru/20241202/zelenskij-1986815820.html

https://ria.ru/20241129/medvedchuk-1986388899.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, николай азаров (политик), оппозиционная платформа - за жизнь, оон