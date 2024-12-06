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Медведчук назвал утилизацию украинцев целью режима Зеленского - РИА Новости, 06.12.2024
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19:17 06.12.2024 (обновлено: 19:18 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/medvedchuk-1987813483.html
Медведчук назвал утилизацию украинцев целью режима Зеленского
Медведчук назвал утилизацию украинцев целью режима Зеленского - РИА Новости, 06.12.2024
Медведчук назвал утилизацию украинцев целью режима Зеленского
Цель режима Владимира Зеленского "утилизировать" как можно больше граждан Украины, заявил экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:17
2024-12-06T19:18
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
николай азаров (политик)
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Цель режима Владимира Зеленского "утилизировать" как можно больше граждан Украины, заявил экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украину готовят к понижению мобилизационного возраста мужчин до 18 лет, анонсируют мобилизацию женщин отдельных видов специальностей, реализуют политику по постановке на учет и вводят ограничения на выезд детей за границу, сопрягая с ключевой целью нелегитимного Зеленского – утилизировать как можно больше граждан собственной страны", - написал Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы "Смотрим.ру". Медведчук подчеркнул, что за пять с половиной лет президентства Зеленский создал неприемлемые условия для населения страны. Он подчеркнул, что после узурпации власти Зеленским отношение к людям на Украине исключительно циничное. Это, по его словам, проявляется в дискриминации по языковому или религиозному признаку, правоохранители фабрикуют уголовные дела в отношении политических и общественных деятелей, представителей церкви, журналистов, а с ужесточением законодательства о мобилизации людей отлавливают на улицах, избивают и выносят решения по надуманным уголовным производствам. Политик также приводит статистику убыли численности населения Украины за последние годы. По его данным, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. Однако, указал он, на октябрь 2024 года, общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек. В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
https://ria.ru/20241202/zelenskij-1986815820.html
https://ria.ru/20241129/medvedchuk-1986388899.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, николай азаров (политик), оппозиционная платформа - за жизнь, оон
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Николай Азаров (политик), Оппозиционная платформа - За жизнь, ООН
Медведчук назвал утилизацию украинцев целью режима Зеленского

Медведчук: цель режима Зеленского утилизировать как можно больше граждан Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Цель режима Владимира Зеленского "утилизировать" как можно больше граждан Украины, заявил экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
«
"Украину готовят к понижению мобилизационного возраста мужчин до 18 лет, анонсируют мобилизацию женщин отдельных видов специальностей, реализуют политику по постановке на учет и вводят ограничения на выезд детей за границу, сопрягая с ключевой целью нелегитимного Зеленского – утилизировать как можно больше граждан собственной страны", - написал Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы "Смотрим.ру".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Зеленский превратился в политического банкрота, заявил Медведчук
2 декабря, 10:48
Медведчук подчеркнул, что за пять с половиной лет президентства Зеленский создал неприемлемые условия для населения страны. Он подчеркнул, что после узурпации власти Зеленским отношение к людям на Украине исключительно циничное. Это, по его словам, проявляется в дискриминации по языковому или религиозному признаку, правоохранители фабрикуют уголовные дела в отношении политических и общественных деятелей, представителей церкви, журналистов, а с ужесточением законодательства о мобилизации людей отлавливают на улицах, избивают и выносят решения по надуманным уголовным производствам.
Политик также приводит статистику убыли численности населения Украины за последние годы. По его данным, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек.
Однако, указал он, на октябрь 2024 года, общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Медведчук рассказал о массовом бегстве украинцев от Зеленского
29 ноября, 11:02
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукНиколай Азаров (политик)Оппозиционная платформа - За жизньООН
 
 
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