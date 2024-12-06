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Глава Тульской области отметил важность подготовки студентов-медиков - РИА Новости, 06.12.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
20:25 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/mediki-1987821854.html
Глава Тульской области отметил важность подготовки студентов-медиков
Глава Тульской области отметил важность подготовки студентов-медиков - РИА Новости, 06.12.2024
Глава Тульской области отметил важность подготовки студентов-медиков
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 155-летию Тульского областного медицинского колледжа, и... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T20:25
2024-12-06T20:25
тульская область
общество
тульская область
россия
дмитрий миляев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 155-летию Тульского областного медицинского колледжа, и отметил важность подготовки таких кадров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев пообщался со студентами и преподавателями. Ребята рассказали о выборе профессии, об учебных и рабочих буднях, поделились своими планами. Они обратились к губернатору с просьбой обустройства спортивной площадки на территории колледжа. Миляев поручил министерству здравоохранения проработать этот вопрос и установить площадку. Губернатор отметил, что тульский медколледж – один из старейших в России. Учреждение готовит средний медицинский персонал – самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Колледж ежегодно выпускает порядка 400 молодых специалистов, которых отличают высокий профессионализм, неравнодушие и доброта. "Именно здесь, в колледже, начинается наше здравоохранение. Основа основ медицинского сообщества – это фельдшеры, медсестры, фармацевты и лаборанты, которые, как и врачи, несут ответственность за жизнь и здоровье людей. Вы выбрали одну из самых востребованных, уважаемых профессий. Вы – будущее тульской медицины, регион на вас рассчитывает. Вы нужны Тульской области, нужны нашим жителям!" – приводит пресс-служба слова губернатора. Он также отметил, что среди студентов много волонтеров, которые стараются активно помогать медорганизациям, обучают детей и взрослых правилам оказания первой помощи. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал преподавателям, которые не только передают студентам научные и практические знания, но и прививают любовь к медицине и уважительное отношение к пациентам. Глава региона вручил отличившимся сотрудникам ведомственные и региональные награды. "Правительство Тульской области делает все, чтобы выпускники были уверены в своем будущем, чтобы у них была возможность работать на тульской земле, создавать семьи, профессионально расти. Для этого мы привлекаем как региональные, так и федеральные средства, внедряем различные меры поддержки, направлены на закрепление медиков в регионе, повышение доступности и качества медицинской помощи", – подчеркнул Миляев.
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общество, тульская область, россия, дмитрий миляев
Тульская область, Общество, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев
Глава Тульской области отметил важность подготовки студентов-медиков

Миляев отметил важность подготовки студентов-медиков в Тульской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 155-летию Тульского областного медицинского колледжа, и отметил важность подготовки таких кадров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Миляев пообщался со студентами и преподавателями. Ребята рассказали о выборе профессии, об учебных и рабочих буднях, поделились своими планами. Они обратились к губернатору с просьбой обустройства спортивной площадки на территории колледжа. Миляев поручил министерству здравоохранения проработать этот вопрос и установить площадку.
Губернатор отметил, что тульский медколледж – один из старейших в России. Учреждение готовит средний медицинский персонал – самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Колледж ежегодно выпускает порядка 400 молодых специалистов, которых отличают высокий профессионализм, неравнодушие и доброта.
"Именно здесь, в колледже, начинается наше здравоохранение. Основа основ медицинского сообщества – это фельдшеры, медсестры, фармацевты и лаборанты, которые, как и врачи, несут ответственность за жизнь и здоровье людей. Вы выбрали одну из самых востребованных, уважаемых профессий. Вы – будущее тульской медицины, регион на вас рассчитывает. Вы нужны Тульской области, нужны нашим жителям!" – приводит пресс-служба слова губернатора.
Он также отметил, что среди студентов много волонтеров, которые стараются активно помогать медорганизациям, обучают детей и взрослых правилам оказания первой помощи.
Отдельные слова благодарности губернатор адресовал преподавателям, которые не только передают студентам научные и практические знания, но и прививают любовь к медицине и уважительное отношение к пациентам. Глава региона вручил отличившимся сотрудникам ведомственные и региональные награды.
"Правительство Тульской области делает все, чтобы выпускники были уверены в своем будущем, чтобы у них была возможность работать на тульской земле, создавать семьи, профессионально расти. Для этого мы привлекаем как региональные, так и федеральные средства, внедряем различные меры поддержки, направлены на закрепление медиков в регионе, повышение доступности и качества медицинской помощи", – подчеркнул Миляев.
 
Тульская областьОбществоТульская областьРоссияДмитрий Миляев
 
 
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