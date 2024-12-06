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Кремль показал специальную медаль к 25-летию Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
15:36 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/medal-1987744432.html
Кремль показал специальную медаль к 25-летию Союзного государства
Кремль показал специальную медаль к 25-летию Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024
Кремль показал специальную медаль к 25-летию Союзного государства
Кремль показал специальную медаль, выпущенную к 25-летию Договора о создании Союзного государства – "За вклад в развитие СГ". РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:36
2024-12-06T15:36
союзное государство
россия
белоруссия
минск
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кремль показал специальную медаль, выпущенную к 25-летию Договора о создании Союзного государства – "За вклад в развитие СГ". Медаль выполнена в золоте, на ней изображены флаги России и Белоруссии. В цветах флага выполнена и лента медали. Награда вручается вместе со специальной коробкой, в которой также лежит удостоверение. Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.
https://ria.ru/20241206/putin-1987735017.html
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россия, белоруссия, минск, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин
Кремль показал специальную медаль к 25-летию Союзного государства

Кремль показал специальную медаль, выпущенную к 25-летию Договора о создании СГ

© Кремль. Новости/TelegramМедаль, выпущенная к 25-летию Договора о создании Союзного государства – "За вклад в развитие СГ"
Медаль, выпущенная к 25-летию Договора о создании Союзного государства – За вклад в развитие СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Кремль. Новости/Telegram
Медаль, выпущенная к 25-летию Договора о создании Союзного государства – "За вклад в развитие СГ"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кремль показал специальную медаль, выпущенную к 25-летию Договора о создании Союзного государства – "За вклад в развитие СГ".
Медаль выполнена в золоте, на ней изображены флаги России и Белоруссии. В цветах флага выполнена и лента медали. Награда вручается вместе со специальной коробкой, в которой также лежит удостоверение.
Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскВладимир Путин
 
 
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