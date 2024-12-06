https://ria.ru/20241206/medal-1987744432.html

Кремль показал специальную медаль к 25-летию Союзного государства

Кремль показал специальную медаль к 25-летию Союзного государства - РИА Новости, 06.12.2024

Кремль показал специальную медаль к 25-летию Союзного государства

Кремль показал специальную медаль, выпущенную к 25-летию Договора о создании Союзного государства – "За вклад в развитие СГ". РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:36

2024-12-06T15:36

2024-12-06T15:36

союзное государство

россия

белоруссия

минск

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Кремль показал специальную медаль, выпущенную к 25-летию Договора о создании Союзного государства – "За вклад в развитие СГ". Медаль выполнена в золоте, на ней изображены флаги России и Белоруссии. В цветах флага выполнена и лента медали. Награда вручается вместе со специальной коробкой, в которой также лежит удостоверение. Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.

https://ria.ru/20241206/putin-1987735017.html

россия

белоруссия

минск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, минск, владимир путин