https://ria.ru/20241206/lyulin-1987794719.html

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал обобщить опыт помощи семьям

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал обобщить опыт помощи семьям - РИА Новости, 06.12.2024

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал обобщить опыт помощи семьям

Синергия регионов становится мощным инструментом для решения демографических вопросов, заявил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:14

2024-12-06T18:14

2024-12-06T18:14

нижегородская область

нижегородская область

россия

саранск

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

игорь комаров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Синергия регионов становится мощным инструментом для решения демографических вопросов, заявил координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Заседание Ассоциации, на которой обсуждали поддержку молодых и многодетных семей, а также меры по увеличению продолжительности жизни граждан, состоялось в пятницу в Саранске. "В ходе заседания участники обсудили лучшие практики, направленные на улучшение демографической ситуации в регионах ПФО. Рассматривались такие инициативы, как право на бесплатное ЭКО и диагностику репродуктивного здоровья по "Сертификату молодоженов" в Чувашии, работа выездных реанимационных акушерских и детских бригад в Нижегородской области, Чувашии и Татарстане. Укрепление здоровья граждан было реализовано через различные программы, включая нормативы ГТО и акции "Беги герой!" и "Переплывем Волгу вместе", - говорится в сообщении. Особое внимание было уделено социальной поддержке семей с детьми. В Нижегородской области размер ежемесячной выплаты к пенсии "Матерям-героиням" был увеличен в 10 раз — до 20 тысяч рублей, а выплаты для родителей многодетных семей, воспитавших десять и более детей, повысились с 2 до 15 тысяч рублей с 1 января 2025 года. Кроме того, ведется работа по предоставлению бесплатного горячего питания для обучающихся из многодетных семей в общеобразовательных организациях. Также обсуждались инновационные медицинские проекты, такие как создание единого медицинского пространства в Нижегородской области "Квартал здоровья" и "Семейный квартал", а также школа профилактики когнитивных нарушений в Саратовской области и разработка плана по борьбе с болезнью Альцгеймера и деменцией в Мордовии. Ассоциация подготовила предложения по модернизации учреждений социального обслуживания, совершенствованию процедуры предоставления социальных услуг, увеличению доступности метода ЭКО, а также популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни. "Демографическая ситуация в России требует принятия системных мер. Сегодня мы обсудили существующие проблемы и выработали эффективные решения, учитывающие уникальные условия каждого региона. Важно не только увеличить финансовую помощь, но и развивать инфраструктуру, улучшать доступность медицинских услуг, а также активно вовлекать молодежь в социальные программы. Ассоциация законодателей Приволжского федерального округа объединила успешный опыт регионов и сформулировала ряд предложений, которые будут реализованы на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба нижегородского парламента слова Люлина. Как отметил полномочный представить президента РФ в ПФО Игорь Комаров, завершается Год семьи, но поддержка семей с детьми продолжится: будут продлены материнский капитал, льготная ипотека и выплаты на третьего ребенка. "С 2025 года стартуют новые национальные проекты, направленные на улучшение демографической ситуации и поддержку семей. В ПФО более 430 тысяч многодетных семей, и помимо федеральных программ действуют региональные меры поддержки, такие как выделение земли, обеспечение детей до шести лет лекарствами, бесплатное питание в школе и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Важно проводить разъяснительную работу для полноценного использования этих возможностей", - приводятся в сообщении слова Комарова.

https://ria.ru/20241206/glebnikitin-1987765253.html

https://ria.ru/20241202/proekt-1986923701.html

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нижегородская область, россия, саранск, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , игорь комаров