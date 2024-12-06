https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987766947.html

Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы

Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 06.12.2024

Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы

Российская и белорусская стороны утвердили постановление об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы, список подписанных документов... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:55

2024-12-06T16:55

2024-12-06T18:13

союзное государство

александр лукашенко

россия

белоруссия

акция "бессмертный полк"

владимир путин

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили постановление об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля.Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987745742.html

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александр лукашенко, россия, белоруссия, акция "бессмертный полк", владимир путин