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Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
16:55 06.12.2024 (обновлено: 18:13 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987766947.html
Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы
Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 06.12.2024
Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы
Российская и белорусская стороны утвердили постановление об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы, список подписанных документов... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:55
2024-12-06T18:13
союзное государство
александр лукашенко
россия
белоруссия
акция "бессмертный полк"
владимир путин
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили постановление об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля.Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987745742.html
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александр лукашенко, россия, белоруссия, акция "бессмертный полк", владимир путин
Союзное государство, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Акция "Бессмертный полк", Владимир Путин
Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы

Россия и Белоруссия утвердили постановление о праздновании 80-летия Победы

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили постановление об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля.
Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лукашенко хочет отметить годовщину Победы на Красной площади
Вчера, 15:40
 
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияАкция "Бессмертный полк"Владимир Путин
 
 
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