https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987766947.html
Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы
Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 06.12.2024
Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы
Российская и белорусская стороны утвердили постановление об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы, список подписанных документов... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:55
2024-12-06T16:55
2024-12-06T18:13
союзное государство
александр лукашенко
россия
белоруссия
акция "бессмертный полк"
владимир путин
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили постановление об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля.Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987745742.html
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александр лукашенко, россия, белоруссия, акция "бессмертный полк", владимир путин
Союзное государство, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Акция "Бессмертный полк", Владимир Путин
Путин и Лукашенко подписали постановление о праздновании 80-летия Победы
Россия и Белоруссия утвердили постановление о праздновании 80-летия Победы