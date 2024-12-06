https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987747842.html

Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности

Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы Москвы и Минска подписать в пятницу концепцию безопасности Союзного государства и двустороннего... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:50

2024-12-06T15:50

2024-12-06T15:51

союзное государство

минск

москва

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы Москвы и Минска подписать в пятницу концепцию безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности взбудоражили Запад."Только наши намерения подписать этот договор слишком возбудило наших партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20241206/putin-1987737823.html

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москва

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Лукашенко: планы Минска и Москвы подписать договор в сфере безопасности слишком возбудили "партнеров на Западе" Лукашенко отметил, что планы Минска и Москвы подписать в пятницу договор в сфере безопасности слишком возбудили "партнеров на Западе" 2024-12-06T15:50 true PT0M12S

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Наталья Макарова

минск, москва, белоруссия, александр лукашенко, в мире