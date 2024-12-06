https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987747842.html
Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности
Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы Москвы и Минска подписать в пятницу концепцию безопасности Союзного государства и двустороннего... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:50
2024-12-06T15:50
2024-12-06T15:51
союзное государство
минск
москва
белоруссия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987736006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23150a4c19d54ec27787b0b2e0795e34.jpg
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы Москвы и Минска подписать в пятницу концепцию безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности взбудоражили Запад."Только наши намерения подписать этот договор слишком возбудило наших партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20241206/putin-1987737823.html
минск
москва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987736006_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ce767b8b7bcfd8ec0312dec8e8e59ff.jpg
Лукашенко: планы Минска и Москвы подписать договор в сфере безопасности слишком возбудили "партнеров на Западе"
Лукашенко отметил, что планы Минска и Москвы подписать в пятницу договор в сфере безопасности слишком возбудили "партнеров на Западе"
2024-12-06T15:50
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, москва, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Союзное государство, Минск, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности
Лукашенко: договор о гарантиях безопасности Москвы и Минска взбудоражил Запад