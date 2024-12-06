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Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.12.2024
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Союзное государство
 
15:50 06.12.2024 (обновлено: 15:51 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987747842.html
Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности
Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы Москвы и Минска подписать в пятницу концепцию безопасности Союзного государства и двустороннего... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:50
2024-12-06T15:51
союзное государство
минск
москва
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы Москвы и Минска подписать в пятницу концепцию безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности взбудоражили Запад."Только наши намерения подписать этот договор слишком возбудило наших партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20241206/putin-1987737823.html
минск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Лукашенко: планы Минска и Москвы подписать договор в сфере безопасности слишком возбудили "партнеров на Западе"
Лукашенко отметил, что планы Минска и Москвы подписать в пятницу договор в сфере безопасности слишком возбудили "партнеров на Западе"
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минск, москва, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Союзное государство, Минск, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко оценил реакцию Запада на договор о гарантиях безопасности

Лукашенко: договор о гарантиях безопасности Москвы и Минска взбудоражил Запад

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы Москвы и Минска подписать в пятницу концепцию безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности взбудоражили Запад.
«
"Только наши намерения подписать этот договор слишком возбудило наших партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили", - сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин оценил сотрудничество с Белоруссий в сферах обороны и безопасности
Вчера, 15:13
 
Союзное государствоМинскМоскваБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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