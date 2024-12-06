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Лукашенко отметил беспрецедентный уровень сотрудничества Москвы и Минска - РИА Новости, 06.12.2024
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15:00 06.12.2024 (обновлено: 15:29 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987733430.html
Лукашенко отметил беспрецедентный уровень сотрудничества Москвы и Минска
Лукашенко отметил беспрецедентный уровень сотрудничества Москвы и Минска - РИА Новости, 06.12.2024
Лукашенко отметил беспрецедентный уровень сотрудничества Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после ожидаемого подписания в пятницу концепции безопасности Союзного государства и двустороннего договора... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:00
2024-12-06T15:29
москва
минск
россия
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после ожидаемого подписания в пятницу концепции безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности Минск и Москва выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере."Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность. С подписанием сегодня концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.По его словам, это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белоруссии и России, сохранить суверенитет и независимость, сформировать гарантии мирной жизни для граждан."Только наши намерения подписать этот договор слишком возбудило наших партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили", - сказал Лукашенко.
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москва, минск, россия, александр лукашенко, белоруссия
Москва, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко отметил беспрецедентный уровень сотрудничества Москвы и Минска

Лукашенко заявил, что Москва и Минск выходят на новый уровень сотрудничества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после ожидаемого подписания в пятницу концепции безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности Минск и Москва выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере.
"Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность. С подписанием сегодня концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.
По его словам, это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белоруссии и России, сохранить суверенитет и независимость, сформировать гарантии мирной жизни для граждан.
"Только наши намерения подписать этот договор слишком возбудило наших партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили", - сказал Лукашенко.
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МоскваМинскРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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