Лукашенко отметил беспрецедентный уровень сотрудничества Москвы и Минска
Лукашенко заявил, что Москва и Минск выходят на новый уровень сотрудничества
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии фотографирования перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после ожидаемого подписания в пятницу концепции безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности Минск и Москва выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере.
"Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность. С подписанием сегодня концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.
По его словам, это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белоруссии и России, сохранить суверенитет и независимость, сформировать гарантии мирной жизни для граждан.
"Только наши намерения подписать этот договор слишком возбудило наших партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили", - сказал Лукашенко.