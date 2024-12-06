https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987733430.html

Лукашенко отметил беспрецедентный уровень сотрудничества Москвы и Минска

Лукашенко отметил беспрецедентный уровень сотрудничества Москвы и Минска - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко отметил беспрецедентный уровень сотрудничества Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после ожидаемого подписания в пятницу концепции безопасности Союзного государства и двустороннего договора... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:00

2024-12-06T15:00

2024-12-06T15:29

москва

минск

россия

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после ожидаемого подписания в пятницу концепции безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности Минск и Москва выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере."Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность. С подписанием сегодня концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.По его словам, это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белоруссии и России, сохранить суверенитет и независимость, сформировать гарантии мирной жизни для граждан."Только наши намерения подписать этот договор слишком возбудило наших партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо. Они это заметили", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html

москва

минск

россия

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москва, минск, россия, александр лукашенко, белоруссия