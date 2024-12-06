https://ria.ru/20241206/lukashenko-1987730729.html

Лукашенко рассказал про влияние западных санкций на Россию и Белоруссию

Лукашенко рассказал про влияние западных санкций на Россию и Белоруссию - РИА Новости, 06.12.2024

Лукашенко рассказал про влияние западных санкций на Россию и Белоруссию

В условиях беспрецедентного санкционного давления в РФ и Белоруссии сохранены базовые отрасли экономики и не нарушены финансовые системы, заявил президент... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:54

2024-12-06T14:54

2024-12-06T15:36

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. В условиях беспрецедентного санкционного давления в РФ и Белоруссии сохранены базовые отрасли экономики и не нарушены финансовые системы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Белорусский лидер также отметил, что был "создан уникальный мировой опыт "две страны, две экономики – одно экономическое пространство". И по его словам, этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность.

https://ria.ru/20241206/dogovor-1987739384.html

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в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, союзное государство