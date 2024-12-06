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Ликсутов: два производства построят в Некрасовке благодаря поддержке города - РИА Новости, 06.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:30 06.12.2024 (обновлено: 19:58 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/liksutov-1987720257.html
Ликсутов: два производства построят в Некрасовке благодаря поддержке города
Ликсутов: два производства построят в Некрасовке благодаря поддержке города - РИА Новости, 06.12.2024
Ликсутов: два производства построят в Некрасовке благодаря поддержке города
В Москве стартовали торги на право реализации МаИП; победители смогут построить производства легкой, автомобилестроительной, целлюлозно-бумажной и прочих... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:30
2024-12-06T19:58
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В Москве стартовали торги на право реализации МаИП; победители смогут построить производства легкой, автомобилестроительной, целлюлозно-бумажной и прочих промсфер на двух участках земли по льготной ставке один рубль в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с распоряжением Сергея Собянина Москва активно привлекает бизнес к созданию современных производств на территории столицы. Чтобы расширить круг потенциальных инвесторов, город объявил торги на право заключить соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП)", - привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он пояснил, что в Некрасовке победители аукционов в течение пяти лет смогут арендовать земельные участки общей площадью 1,34 гектара по льготной ставке один рубль в год. За это время они должны будут построить и запустить новые предприятия.Земельные участки полностью готовы к строительству, пройдены все разрешительные административные процедуры. Поэтому компании смогут сразу начать возведение производств. Благодаря МаИП в ЮВАО появятся предприятия, работающие в автомобилестроительной, целлюлозно-бумажной, строительной или легкой промышленности."Город уже имеет успешный опыт создания промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов. Так, в прошлом году компания “Альфа Автоматив Техноложиз” запустила промышленный комплекс площадью более 36 тыс. кв. м. Сегодня здесь выпускают кузовные детали для легковых автомобилей и создано более трехсот рабочих мест", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, слова которого приводятся в сообщении.На сегодняшний день в разных районах Москве реализуются более 90 МаИП, на которых трудоустроено порядка шестидесяти тысяч специалистов. Более половины предприятий получили участки земли без торгов и по ставке один рубль в год, напомнили в ДИПП.
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Ликсутов: два производства построят в Некрасовке благодаря поддержке города

Москва открыла торги на право строительства двух производств в рамках МаИП

© Фото : Пресс-служба ДИППМосква открыла торги на право строительства двух производств в рамках МаИП
Москва открыла торги на право строительства двух производств в рамках МаИП - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Москва открыла торги на право строительства двух производств в рамках МаИП. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В Москве стартовали торги на право реализации МаИП; победители смогут построить производства легкой, автомобилестроительной, целлюлозно-бумажной и прочих промсфер на двух участках земли по льготной ставке один рубль в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В соответствии с распоряжением Сергея Собянина Москва активно привлекает бизнес к созданию современных производств на территории столицы. Чтобы расширить круг потенциальных инвесторов, город объявил торги на право заключить соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП)", - привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Он пояснил, что в Некрасовке победители аукционов в течение пяти лет смогут арендовать земельные участки общей площадью 1,34 гектара по льготной ставке один рубль в год. За это время они должны будут построить и запустить новые предприятия.
Земельные участки полностью готовы к строительству, пройдены все разрешительные административные процедуры. Поэтому компании смогут сразу начать возведение производств. Благодаря МаИП в ЮВАО появятся предприятия, работающие в автомобилестроительной, целлюлозно-бумажной, строительной или легкой промышленности.
"Город уже имеет успешный опыт создания промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов. Так, в прошлом году компания “Альфа Автоматив Техноложиз” запустила промышленный комплекс площадью более 36 тыс. кв. м. Сегодня здесь выпускают кузовные детали для легковых автомобилей и создано более трехсот рабочих мест", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, слова которого приводятся в сообщении.
На сегодняшний день в разных районах Москве реализуются более 90 МаИП, на которых трудоустроено порядка шестидесяти тысяч специалистов. Более половины предприятий получили участки земли без торгов и по ставке один рубль в год, напомнили в ДИПП.
Объем промышленного производства в Москве вырос на 15% - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Ликсутов: на 15% вырос объем промпроизводства в Москве
4 декабря, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
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