На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ
Глава МИД Норвегии Эйде призвал обеспечить победу Украины после слов Лаврова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Запад должен обеспечить победу Украины, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в официальном сообщении правительства страны, комментируя слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ.
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"Слова Лаврова звучали как заявление из параллельной вселенной. <…> Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы — многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем", — говорится на сайте норвежского правительства.
В ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ Лавров заявил, что любые выдвигаемые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека. Как подчеркнул Лавров, у России нет надежд на западные организации в этом вопросе, поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности в евразийском контексте — "на всем нашем континенте".
Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходит на Мальте в четверг и пятницу, 5-6 декабря. Для Лаврова этот визит стал первой поездкой главы российского МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.