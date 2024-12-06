https://ria.ru/20241206/lavrov-1987689557.html

На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ

На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ - РИА Новости, 06.12.2024

На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ

Запад должен обеспечить победу Украины, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в официальном сообщении правительства страны, комментируя слова министра... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:12

2024-12-06T12:12

2024-12-06T15:31

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Запад должен обеспечить победу Украины, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в официальном сообщении правительства страны, комментируя слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ."Слова Лаврова звучали как заявление из параллельной вселенной. <…> Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы — многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем", — говорится на сайте норвежского правительства.В ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ Лавров заявил, что любые выдвигаемые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека. Как подчеркнул Лавров, у России нет надежд на западные организации в этом вопросе, поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности в евразийском контексте — "на всем нашем континенте".Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходит на Мальте в четверг и пятницу, 5-6 декабря. Для Лаврова этот визит стал первой поездкой главы российского МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html

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в мире, украина, норвегия, мальта, эспен барт эйде, сергей лавров, обсе