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На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ - РИА Новости, 06.12.2024
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12:12 06.12.2024 (обновлено: 15:31 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987689557.html
На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ
На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ - РИА Новости, 06.12.2024
На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ
Запад должен обеспечить победу Украины, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в официальном сообщении правительства страны, комментируя слова министра... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:12
2024-12-06T15:31
в мире
украина
норвегия
мальта
эспен барт эйде
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Запад должен обеспечить победу Украины, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в официальном сообщении правительства страны, комментируя слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ.&quot;Слова Лаврова звучали как заявление из параллельной вселенной. &lt;…&gt; Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы — многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем&quot;, — говорится на сайте норвежского правительства.В ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ Лавров заявил, что любые выдвигаемые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека. Как подчеркнул Лавров, у России нет надежд на западные организации в этом вопросе, поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности в евразийском контексте — "на всем нашем континенте".Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходит на Мальте в четверг и пятницу, 5-6 декабря. Для Лаврова этот визит стал первой поездкой главы российского МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20241206/vsu-1987652204.html
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в мире, украина, норвегия, мальта, эспен барт эйде, сергей лавров, обсе
В мире, Украина, Норвегия, Мальта, Эспен Барт Эйде, Сергей Лавров, ОБСЕ
На Западе дерзко отреагировали на слова Лаврова в ОБСЕ

Глава МИД Норвегии Эйде призвал обеспечить победу Украины после слов Лаврова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Запад должен обеспечить победу Украины, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в официальном сообщении правительства страны, комментируя слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ.
«

"Слова Лаврова звучали как заявление из параллельной вселенной. <…> Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы — многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем", — говорится на сайте норвежского правительства.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ Лавров заявил, что любые выдвигаемые мирные инициативы по украинскому конфликту должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека. Как подчеркнул Лавров, у России нет надежд на западные организации в этом вопросе, поэтому Москва говорит о необходимости укрепления безопасности в евразийском контексте — "на всем нашем континенте".
Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который является центральным директивным и руководящим органом организации, проходит на Мальте в четверг и пятницу, 5-6 декабря. Для Лаврова этот визит стал первой поездкой главы российского МИД в страну Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Вчера, 09:15
 
В миреУкраинаНорвегияМальтаЭспен Барт ЭйдеСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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