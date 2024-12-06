https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635723.html
Лавров ответил на вопрос о принятии внешнеполитических решений в США
Лавров ответил на вопрос о принятии внешнеполитических решений в США - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров ответил на вопрос о принятии внешнеполитических решений в США
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, переадресовал его Вашингтону. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:28
2024-12-06T02:28
2024-12-06T03:21
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сергей лавров
такер карлсон
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, переадресовал его Вашингтону. "Это вопрос к США. Не хочу гадать", - заявил министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633963.html
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сша, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону
США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Такер Карлсон, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров ответил на вопрос о принятии внешнеполитических решений в США
Лавров переадресовал вопрос о внешнеполитических решениях в США Вашингтону