Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос о принятии внешнеполитических решений в США - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635723.html
Лавров ответил на вопрос о принятии внешнеполитических решений в США
Лавров ответил на вопрос о принятии внешнеполитических решений в США - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров ответил на вопрос о принятии внешнеполитических решений в США
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, переадресовал его Вашингтону. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:28
2024-12-06T03:21
сша
россия
вашингтон (штат)
сергей лавров
такер карлсон
интервью лаврова такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, переадресовал его Вашингтону. "Это вопрос к США. Не хочу гадать", - заявил министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633963.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_e371a96844183f7b015615acdbb65cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону
США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Такер Карлсон, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров ответил на вопрос о принятии внешнеполитических решений в США

Лавров переадресовал вопрос о внешнеполитических решениях в США Вашингтону

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД России - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, переадресовал его Вашингтону.
"Это вопрос к США. Не хочу гадать", - заявил министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах
Вчера, 01:57
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Сергей ЛавровТакер КарлсонИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала