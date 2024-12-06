https://ria.ru/20241206/lavrov-1987635034.html

Лавров охарактеризовал заявления об ограниченном ядерном ударе

Лавров охарактеризовал заявления об ограниченном ядерном ударе - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров охарактеризовал заявления об ограниченном ядерном ударе

Разговоры об ограниченном ядерном ударе - это приглашение к ядерной катастрофе, которой не хочет Россия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T02:14

2024-12-06T02:14

2024-12-06T04:08

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джон кирби

такер карлсон

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разговоры об ограниченном ядерном ударе - это приглашение к ядерной катастрофе, которой не хочет Россия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать", - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону. Министр отметил, что это делает ситуацию немного более рискованной, возможно, если это возобладает, то будут предприняты некоторые безрассудные шаги - это плохо. "Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра. А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами – это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634416.html

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в мире, россия, сша, сергей лавров, джон кирби, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону