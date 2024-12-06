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Лавров рассказал о срыве переговоров с Киевом в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2024
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02:04 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634549.html
Лавров рассказал о срыве переговоров с Киевом в 2022 году
Лавров рассказал о срыве переговоров с Киевом в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров рассказал о срыве переговоров с Киевом в 2022 году
Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче, о которой они теперь не вспоминают, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T02:04
2024-12-06T03:21
в мире
россия
буча
москва
борис джонсон
сергей лавров
давид арахамия
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче, о которой они теперь не вспоминают, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Это был (глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа") Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию в Стамбуле, рассказал, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал и велел им продолжать борьбу. Джонсон это отрицал. Но Арахамия, который был на переговорах, утверждал, что это был Борис Джонсон. Другие говорят, что это (президент РФ Владимир) Путин сорвал сделку из-за "резни" в Буче. Но о резне в Буче они почему-то больше никогда не упоминают. Я об этом говорю. Мы говорили. В каком-то смысле они "защищаются", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Лаврова, сейчас новость о Буче, которая "крутилась" во всех СМИ, не интересует на Западе ни политиков, ни чиновников ООН, ни журналистов. Министр подчеркнул, что неоднократно призывал зарубежных журналистов и лично генсека ООН Антониу Гуттереша установить имена якобы погибших в населенном пункте мирных граждан, однако не получил ответа. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633255.html
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в мире, россия, буча, москва, борис джонсон, сергей лавров, давид арахамия, оон, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, Россия, Буча, Москва, Борис Джонсон, Сергей Лавров, Давид Арахамия, ООН, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров рассказал о срыве переговоров с Киевом в 2022 году

Лавров: Запад прикрывает срыв переговоров Москвы и Киева провокацией в Буче

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче, о которой они теперь не вспоминают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это был (глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа") Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию в Стамбуле, рассказал, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал и велел им продолжать борьбу. Джонсон это отрицал. Но Арахамия, который был на переговорах, утверждал, что это был Борис Джонсон. Другие говорят, что это (президент РФ Владимир) Путин сорвал сделку из-за "резни" в Буче. Но о резне в Буче они почему-то больше никогда не упоминают. Я об этом говорю. Мы говорили. В каком-то смысле они "защищаются", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лавров назвал Зеленского неадекватным
Вчера, 01:53
По словам Лаврова, сейчас новость о Буче, которая "крутилась" во всех СМИ, не интересует на Западе ни политиков, ни чиновников ООН, ни журналистов. Министр подчеркнул, что неоднократно призывал зарубежных журналистов и лично генсека ООН Антониу Гуттереша установить имена якобы погибших в населенном пункте мирных граждан, однако не получил ответа.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах
Вчера, 01:57
 
В миреРоссияБучаМоскваБорис ДжонсонСергей ЛавровДавид АрахамияООНИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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