https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633963.html
Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах
Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах
Усталость от украинского конфликта наблюдается в некоторых столицах, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:57
2024-12-06T01:57
2024-12-06T03:21
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Усталость от украинского конфликта наблюдается в некоторых столицах, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это "дело" европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Министр отметил, что Россия будет судить по конкретным шагам, при этом очевидно, что администрация действующего президента США Джо Байдена хотела бы оставить все на Дональда Трампа. Говоря о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, Лавров добавил, что не удивится, если Джонсон руководствовался "сиюминутным желанием" или какой-то долгосрочной стратегией, он не очень предсказуем.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633255.html
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Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах
Глава МИД Лавров: в некоторых столицах есть усталость от украинского конфликта