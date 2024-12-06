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Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах - РИА Новости, 06.12.2024
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01:57 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633963.html
Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах
Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах
Усталость от украинского конфликта наблюдается в некоторых столицах, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:57
2024-12-06T03:21
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такер карлсон
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Усталость от украинского конфликта наблюдается в некоторых столицах, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это "дело" европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Министр отметил, что Россия будет судить по конкретным шагам, при этом очевидно, что администрация действующего президента США Джо Байдена хотела бы оставить все на Дональда Трампа. Говоря о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, Лавров добавил, что не удивится, если Джонсон руководствовался "сиюминутным желанием" или какой-то долгосрочной стратегией, он не очень предсказуем.
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в мире, сша, россия, европа, сергей лавров, борис джонсон, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, США, Россия, Европа, Сергей Лавров, Борис Джонсон, Такер Карлсон, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров заявил о усталости от украинского конфликта в некоторых столицах

Глава МИД Лавров: в некоторых столицах есть усталость от украинского конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Усталость от украинского конфликта наблюдается в некоторых столицах, идут разговоры о том, что США хотят оставить это Европе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это "дело" европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Министр отметил, что Россия будет судить по конкретным шагам, при этом очевидно, что администрация действующего президента США Джо Байдена хотела бы оставить все на Дональда Трампа.
Говоря о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, Лавров добавил, что не удивится, если Джонсон руководствовался "сиюминутным желанием" или какой-то долгосрочной стратегией, он не очень предсказуем.
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