https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633079.html

Лавров рассказал об изменениях в заявлениях Зеленского и Запада по Украине

Лавров рассказал об изменениях в заявлениях Зеленского и Запада по Украине - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров рассказал об изменениях в заявлениях Зеленского и Запада по Украине

Москва слышит изменения в заявлениях Владимира Зеленского и Запада по конфликту на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:53

2024-12-06T01:53

2024-12-06T03:21

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Москва слышит изменения в заявлениях Владимира Зеленского и Запада по конфликту на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Хвастаются, что в первой половине следующего года созовут еще одну конференцию и на неё на этот раз "любезно пригласят" Россию. И, мол, тогда России будет предъявлен ультиматум. Всё это на полном серьезе повторяется по различным конфиденциальным каналам", - сказал министр в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Сейчас мы слышим иное, в том числе в заявлениях самого Владимира Зеленского о том, что, мол, можем остановиться на линии соприкосновения; дескать Украина будет принята в НАТО, но на данном этапе гарантии альянса будут распространяться только на территорию, контролируемую правительством, а остальное будет предметом переговоров. Но конечным результатом этих "переговоров" должен быть фактически полный "уход" России с украинской территории", - отметил Лавров. Он также добавил, что высказывание представителей Запада "ничего об Украине без Украины", "по сути подразумевает "ничего о России без России". "Они обсуждают, какие условия должны принять мы. Недавно они нарушили эту концепцию. Такая информация поступает. Они знают нашу позицию. Мы не ведем двойную игру", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что позиция РФ заключается в том числе в том, что – "никакого НАТО" не должно быть у РФ на "пороге".

https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html

https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html

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