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Лавров рассказал об изменениях в заявлениях Зеленского и Запада по Украине - РИА Новости, 06.12.2024
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01:53 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633079.html
Лавров рассказал об изменениях в заявлениях Зеленского и Запада по Украине
Лавров рассказал об изменениях в заявлениях Зеленского и Запада по Украине - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров рассказал об изменениях в заявлениях Зеленского и Запада по Украине
Москва слышит изменения в заявлениях Владимира Зеленского и Запада по конфликту на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:53
2024-12-06T03:21
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Москва слышит изменения в заявлениях Владимира Зеленского и Запада по конфликту на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Хвастаются, что в первой половине следующего года созовут еще одну конференцию и на неё на этот раз "любезно пригласят" Россию. И, мол, тогда России будет предъявлен ультиматум. Всё это на полном серьезе повторяется по различным конфиденциальным каналам", - сказал министр в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Сейчас мы слышим иное, в том числе в заявлениях самого Владимира Зеленского о том, что, мол, можем остановиться на линии соприкосновения; дескать Украина будет принята в НАТО, но на данном этапе гарантии альянса будут распространяться только на территорию, контролируемую правительством, а остальное будет предметом переговоров. Но конечным результатом этих "переговоров" должен быть фактически полный "уход" России с украинской территории", - отметил Лавров. Он также добавил, что высказывание представителей Запада "ничего об Украине без Украины", "по сути подразумевает "ничего о России без России". "Они обсуждают, какие условия должны принять мы. Недавно они нарушили эту концепцию. Такая информация поступает. Они знают нашу позицию. Мы не ведем двойную игру", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что позиция РФ заключается в том числе в том, что – "никакого НАТО" не должно быть у РФ на "пороге".
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html
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в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, такер карлсон, нато, интервью лаврова такеру карлсону
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, НАТО, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров рассказал об изменениях в заявлениях Зеленского и Запада по Украине

Лавров: Россия слышит изменения в заявлениях Зеленского и Запада по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Москва слышит изменения в заявлениях Владимира Зеленского и Запада по конфликту на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Хвастаются, что в первой половине следующего года созовут еще одну конференцию и на неё на этот раз "любезно пригласят" Россию. И, мол, тогда России будет предъявлен ультиматум. Всё это на полном серьезе повторяется по различным конфиденциальным каналам", - сказал министр в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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"Сейчас мы слышим иное, в том числе в заявлениях самого Владимира Зеленского о том, что, мол, можем остановиться на линии соприкосновения; дескать Украина будет принята в НАТО, но на данном этапе гарантии альянса будут распространяться только на территорию, контролируемую правительством, а остальное будет предметом переговоров. Но конечным результатом этих "переговоров" должен быть фактически полный "уход" России с украинской территории", - отметил Лавров.
Он также добавил, что высказывание представителей Запада "ничего об Украине без Украины", "по сути подразумевает "ничего о России без России".
"Они обсуждают, какие условия должны принять мы. Недавно они нарушили эту концепцию. Такая информация поступает. Они знают нашу позицию. Мы не ведем двойную игру", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что позиция РФ заключается в том числе в том, что – "никакого НАТО" не должно быть у РФ на "пороге".
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В миреРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровВладимир ЗеленскийТакер КарлсонНАТОИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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