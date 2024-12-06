https://ria.ru/20241206/lavrov-1987632790.html
Лавров рассказал о контактах администрацией Байдена
Лавров рассказал о контактах администрацией Байдена - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров рассказал о контактах администрацией Байдена
Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о контактах с чиновниками из администрации президента США Джо Байдена, чтобы "не портить их карьеру". РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:49
2024-12-06T01:49
2024-12-06T03:21
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интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о контактах с чиновниками из администрации президента США Джо Байдена, чтобы "не портить их карьеру". В интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону министр рассказал, что не видел Блинкена с 2021 года, когда они встречались на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме. На вопрос Карлсона о том, говорил ли он с тех пор с кем-то из чиновников администрации Байдена, Лавров ответил: "Не хочу портить их карьеру". Министр отметил, что содержательных разговоров не было. "Когда я встречаю на международных мероприятиях того или иного знакомого мне американца, то некоторые здороваются, обмениваются парой слов. Но я никогда не навязываю свое общество", - заключил Лавров. -0-
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630840.html
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россия, сша, рим, сергей лавров, такер карлсон, джо байден, интервью лаврова такеру карлсону
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Лавров рассказал о контактах администрацией Байдена
Лавров не стал отвечать на вопрос о контактах с администрацией Байдена