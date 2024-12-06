https://ria.ru/20241206/lavrov-1987632156.html

Лавров прокомментировал заявления США об обмене ядерными ударами

Лавров прокомментировал заявления США об обмене ядерными ударами - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров прокомментировал заявления США об обмене ядерными ударами

Угрозы США о возможности обмена ограниченными ядерными ударами вызывают обеспокоенность, заявления Запада об отсутствии у РФ "красных линий" и их сдвиге - очень РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:45

2024-12-06T01:45

2024-12-06T04:08

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сергей лавров

такер карлсон

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Угрозы США о возможности обмена ограниченными ядерными ударами вызывают обеспокоенность, заявления Запада об отсутствии у РФ "красных линий" и их сдвиге - очень серьезная ошибка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал, что России известно о том, что некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда можно ударить первыми, потому что лучшая защита – это нападение. Он также напомнил, что представитель стратегического командования Минобороны США контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами. "Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630840.html

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