https://ria.ru/20241206/lavrov-1987631587.html

Лавров рассказал, что давно не видел Блинкена

Лавров рассказал, что давно не видел Блинкена - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров рассказал, что давно не видел Блинкена

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что давно не видел госсекретаря США Энтони Блинкена, и поделился деталями их последней встречи в Риме. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:42

2024-12-06T01:42

2024-12-06T03:21

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интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что давно не видел госсекретаря США Энтони Блинкена, и поделился деталями их последней встречи в Риме. "Давно не видел госсекретаря США Блинкена", - сказал министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону. Лавров отметил, что последний раз они встречались на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме в 2021 году. "Помощник Блинкена подошел ко мне во время встречи и сказал, что тот хочет поговорить десять минут. Я вышел из комнаты. Мы пожали друг другу руки. Он что-то сказал о необходимости деэскалации... Я сказал, что мы не хотим эскалации, а США хотят нанести "стратегическое поражение" России. Он ответил, что это не "стратегическое поражение" в глобальном масштабе, а только на Украине", - рассказал Лавров. Министр выразил надежду на то, что Блинкен "не рассердится за раскрытие этой информации", поскольку в зале было много людей. Отвечая на уточняющий вопрос, Лавров подтвердил, что с тех он не разговаривал с американским коллегой.

https://ria.ru/20240925/blinken-1974692988.html

https://ria.ru/20241204/zaharova-1987230244.html

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