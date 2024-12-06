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Лавров рассказал, что давно не видел Блинкена - РИА Новости, 06.12.2024
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01:42 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987631587.html
Лавров рассказал, что давно не видел Блинкена
Лавров рассказал, что давно не видел Блинкена - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров рассказал, что давно не видел Блинкена
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что давно не видел госсекретаря США Энтони Блинкена, и поделился деталями их последней встречи в Риме. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:42
2024-12-06T03:21
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сергей лавров
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такер карлсон
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что давно не видел госсекретаря США Энтони Блинкена, и поделился деталями их последней встречи в Риме. "Давно не видел госсекретаря США Блинкена", - сказал министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону. Лавров отметил, что последний раз они встречались на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме в 2021 году. "Помощник Блинкена подошел ко мне во время встречи и сказал, что тот хочет поговорить десять минут. Я вышел из комнаты. Мы пожали друг другу руки. Он что-то сказал о необходимости деэскалации... Я сказал, что мы не хотим эскалации, а США хотят нанести "стратегическое поражение" России. Он ответил, что это не "стратегическое поражение" в глобальном масштабе, а только на Украине", - рассказал Лавров. Министр выразил надежду на то, что Блинкен "не рассердится за раскрытие этой информации", поскольку в зале было много людей. Отвечая на уточняющий вопрос, Лавров подтвердил, что с тех он не разговаривал с американским коллегой.
https://ria.ru/20240925/blinken-1974692988.html
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В мире, США, Россия, Рим, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Такер Карлсон, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров рассказал, что давно не видел Блинкена

Лавров рассказал, что давно не видел госсекретаря США Блинкена

© AP Photo / Manish SwarupСовмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что давно не видел госсекретаря США Энтони Блинкена, и поделился деталями их последней встречи в Риме.
"Давно не видел госсекретаря США Блинкена", - сказал министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на совещании министров иностранных дел Группы двадцати. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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25 сентября, 19:00
Лавров отметил, что последний раз они встречались на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме в 2021 году.
"Помощник Блинкена подошел ко мне во время встречи и сказал, что тот хочет поговорить десять минут. Я вышел из комнаты. Мы пожали друг другу руки. Он что-то сказал о необходимости деэскалации... Я сказал, что мы не хотим эскалации, а США хотят нанести "стратегическое поражение" России. Он ответил, что это не "стратегическое поражение" в глобальном масштабе, а только на Украине", - рассказал Лавров.
Министр выразил надежду на то, что Блинкен "не рассердится за раскрытие этой информации", поскольку в зале было много людей.
Отвечая на уточняющий вопрос, Лавров подтвердил, что с тех он не разговаривал с американским коллегой.
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