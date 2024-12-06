Лавров рассказал, что давно не видел Блинкена
Лавров рассказал, что давно не видел госсекретаря США Блинкена
© AP Photo / Manish SwarupСовмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели
© AP Photo / Manish Swarup
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что давно не видел госсекретаря США Энтони Блинкена, и поделился деталями их последней встречи в Риме.
"Давно не видел госсекретаря США Блинкена", - сказал министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону.
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"Помощник Блинкена подошел ко мне во время встречи и сказал, что тот хочет поговорить десять минут. Я вышел из комнаты. Мы пожали друг другу руки. Он что-то сказал о необходимости деэскалации... Я сказал, что мы не хотим эскалации, а США хотят нанести "стратегическое поражение" России. Он ответил, что это не "стратегическое поражение" в глобальном масштабе, а только на Украине", - рассказал Лавров.
Министр выразил надежду на то, что Блинкен "не рассердится за раскрытие этой информации", поскольку в зале было много людей.
Отвечая на уточняющий вопрос, Лавров подтвердил, что с тех он не разговаривал с американским коллегой.