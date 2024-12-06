https://ria.ru/20241206/lavrov-1987631240.html

Лавров рассказал о поведении европейских представителей на мероприятиях

Лавров рассказал о поведении европейских представителей на мероприятиях - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров рассказал о поведении европейских представителей на мероприятиях

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что европейские представители убегают, когда видят его на мероприятиях. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:40

2024-12-06T01:40

2024-12-06T03:21

россия

сергей лавров

такер карлсон

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что европейские представители убегают, когда видят его на мероприятиях. "Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня", - сказал министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону. По его словам, так было во время последнего саммита "Группы двадцати". "Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно", - добавил министр.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630840.html

россия

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"Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей "Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей 2024-12-06T01:40 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону