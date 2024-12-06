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Лавров рассказал о поведении европейских представителей на мероприятиях - РИА Новости, 06.12.2024
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01:40 06.12.2024 (обновлено: 03:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987631240.html
Лавров рассказал о поведении европейских представителей на мероприятиях
Лавров рассказал о поведении европейских представителей на мероприятиях - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров рассказал о поведении европейских представителей на мероприятиях
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что европейские представители убегают, когда видят его на мероприятиях. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:40
2024-12-06T03:21
россия
сергей лавров
такер карлсон
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что европейские представители убегают, когда видят его на мероприятиях. "Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня", - сказал министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону. По его словам, так было во время последнего саммита "Группы двадцати". "Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно", - добавил министр.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630840.html
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"Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей
"Убегают, когда видят меня". Лавров о поведении на мероприятиях европейских представителей
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россия, сергей лавров, такер карлсон, интервью лаврова такеру карлсону
Россия, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров рассказал о поведении европейских представителей на мероприятиях

Лавров рассказал, что европейские представители убегают от него на мероприятиях

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что европейские представители убегают, когда видят его на мероприятиях.
"Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня", - сказал министр в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону.
По его словам, так было во время последнего саммита "Группы двадцати".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Россия была готова разработать договор с Киевом, заявил Лавров
Вчера, 01:37
"Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно", - добавил министр.
 
РоссияСергей ЛавровТакер КарлсонИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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