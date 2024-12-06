https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630840.html

Россия была готова разработать договор с Киевом, заявил Лавров

Россия была готова разработать договор с Киевом, заявил Лавров - РИА Новости, 06.12.2024

Россия была готова разработать договор с Киевом, заявил Лавров

Россия была готова разработать договор с Киевом, основываясь на принципах, изложенных Украиной на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, заявил глава МИД... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:37

2024-12-06T01:37

2024-12-06T03:22

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Россия была готова разработать договор с Киевом, основываясь на принципах, изложенных Украиной на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "После того как мы начали специальную военную операцию, украинцы предложили провести переговоры. Мы согласились. Было несколько раундов переговоров в Белоруссии и в Стамбуле. В Турции украинская делегация положила на стол документ, на основе принципов которого они были готовы разговаривать. Мы с ними согласились", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Как отметил министр, принципы, лежавшие в основе представленного Киевом документа, говорили о невступлении Украины в НАТО, однако ей бы предоставлялись гарантии безопасности при участии ряда стран, включая Россию. "Эти гарантии безопасности не будут распространяться на Крым или на восток Украины. Это было их предложение. Оно было инициировано ими… Мы были готовы разработать договор на основе этих принципов", - заявил Лавров. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.

https://ria.ru/20241206/rossiya-1987630451.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629912.html

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