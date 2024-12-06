https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629912.html

Лавров рассказал о каналах связи между Россией и США

Лавров рассказал о каналах связи между Россией и США - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров рассказал о каналах связи между Россией и США

Каналы связи между Москвой и Вашингтоном есть, их несколько, в том числе те, которые "не предаются огласке", заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:30

2024-12-06T01:30

2024-12-06T03:22

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сергей лавров

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интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Каналы связи между Москвой и Вашингтоном есть, их несколько, в том числе те, которые "не предаются огласке", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Есть несколько "каналов", но они в основном задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединенных Штатах. Было несколько таких обменов", - сказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону. "Есть также "каналы", которые не предаются огласке, но в основном американцы передают по ним то же, о чем говорят публично: "мы должны остановиться", "должны принять потребности Украины и её позиции", - добавил он.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629233.html

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