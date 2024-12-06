https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629790.html

Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян

Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян - РИА Новости, 06.12.2024

Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не в его компетенции разглашать информацию о числе погибших с февраля 2022 года российских граждан, это ответственность... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:30

2024-12-06T01:30

2024-12-06T03:22

россия

украина

европа

сергей лавров

такер карлсон

владимир путин

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не в его компетенции разглашать информацию о числе погибших с февраля 2022 года российских граждан, это ответственность министерства обороны России. "Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует", - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html

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украина

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