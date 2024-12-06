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Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 06.12.2024 (обновлено: 03:22 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629790.html
Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян
Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян - РИА Новости, 06.12.2024
Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не в его компетенции разглашать информацию о числе погибших с февраля 2022 года российских граждан, это ответственность... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T01:30
2024-12-06T03:22
россия
украина
европа
сергей лавров
такер карлсон
владимир путин
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не в его компетенции разглашать информацию о числе погибших с февраля 2022 года российских граждан, это ответственность министерства обороны России. "Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует", - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html
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россия, украина, европа, сергей лавров, такер карлсон, владимир путин, нато, интервью лаврова такеру карлсону
Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян

Глава МИД Лавров: не в моей компетенции разглашать данные о гибели россиян в СВО

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не в его компетенции разглашать информацию о числе погибших с февраля 2022 года российских граждан, это ответственность министерства обороны России.
"Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует", - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан
4 декабря, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаСергей ЛавровТакер КарлсонВладимир ПутинНАТОИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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