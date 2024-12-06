https://ria.ru/20241206/lavrov-1987629682.html

Россия готова применить все средства, чтобы не дать нанести себе поражение

Россия готова применить все средства, чтобы не дать нанести себе поражение - РИА Новости, 06.12.2024

Россия готова применить все средства, чтобы не дать нанести себе поражение

Россия готова применить любые средства, чтобы не дать Западу нанести ей "стратегическое поражение", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T01:28

2024-12-06T01:28

2024-12-06T02:35

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Россия готова применить любые средства, чтобы не дать Западу нанести ей "стратегическое поражение", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону."Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему ("Орешник" — Прим. ред.) в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы", - сказал глава МИД.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987632569.html

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Лавров: Россия готова направить еще сообщения Западу, если не сделают выводов после "Орешника" Лавров: Россия готова направить еще сообщения Западу, если не сделают выводов после "Орешника" 2024-12-06T01:28 true PT0M49S

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сергей лавров, россия