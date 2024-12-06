https://ria.ru/20241206/kushnarev-1987707761.html
СК возбудил дело в отношении министра транспорта Ростовской области
СК возбудил дело в отношении министра транспорта Ростовской области - РИА Новости, 06.12.2024
СК возбудил дело в отношении министра транспорта Ростовской области
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщили РИА... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:30
2024-12-06T13:30
2024-12-06T13:37
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении Кушнарева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что чиновника задерживали сотрудники УФСБ России по Ростовской области при получении 27 миллионов рублей.Кушнарев был задержан в конце ноября текущего года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Его заключили под стражу.
https://ria.ru/20241205/krasnojarsk-1987449720.html
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК возбудил дело в отношении министра транспорта Ростовской области
СК возбудил дело о взятке в отношении министра транспорта Кушнарева