https://ria.ru/20241206/kurskaya-1987709804.html

Курской области кризисной необходим кризисный менеджер, заявил Песков

Курской области кризисной необходим кризисный менеджер, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2024

Курской области кризисной необходим кризисный менеджер, заявил Песков

Курской области нужен кризисный менеджер и президент России Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:39

2024-12-06T13:39

2024-12-06T14:10

курская область

политика

дмитрий песков

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Курской области нужен кризисный менеджер и президент России Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В четверг Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн."Чрезвычайно востребовано кризисное управление в регионе. Вот этим и будет заниматься Хинштейн... Регион в кризисной ситуации, поэтому нужен такой кризисный менеджер. И вот, по мнению президента, Хинштейн может лучше справиться с этой ролью", - рассказал Песков журналистам, комментируя назначение Хинштейна.Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к бывшему губернатору Смирнову, он отметил, что "здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации"."А главное - после того, как будут завершены все работы, которые сейчас выполняют военные, - это заняться восстановлением региона, сферой ЖКХ, стройкой и так далее. Главное - это люди и обеспечение всех потребностей людей", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987714843.html

https://ria.ru/20241205/hinshtejn-1987624851.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, политика, дмитрий песков