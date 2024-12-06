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Курской области кризисной необходим кризисный менеджер, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2024
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13:39 06.12.2024 (обновлено: 14:10 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/kurskaya-1987709804.html
Курской области кризисной необходим кризисный менеджер, заявил Песков
Курской области кризисной необходим кризисный менеджер, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2024
Курской области кризисной необходим кризисный менеджер, заявил Песков
Курской области нужен кризисный менеджер и президент России Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:39
2024-12-06T14:10
курская область
политика
дмитрий песков
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Курской области нужен кризисный менеджер и президент России Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В четверг Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн."Чрезвычайно востребовано кризисное управление в регионе. Вот этим и будет заниматься Хинштейн... Регион в кризисной ситуации, поэтому нужен такой кризисный менеджер. И вот, по мнению президента, Хинштейн может лучше справиться с этой ролью", - рассказал Песков журналистам, комментируя назначение Хинштейна.Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к бывшему губернатору Смирнову, он отметил, что "здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации"."А главное - после того, как будут завершены все работы, которые сейчас выполняют военные, - это заняться восстановлением региона, сферой ЖКХ, стройкой и так далее. Главное - это люди и обеспечение всех потребностей людей", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987714843.html
https://ria.ru/20241205/hinshtejn-1987624851.html
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курская область, политика, дмитрий песков
Курская область, Политика, Дмитрий Песков
Курской области кризисной необходим кризисный менеджер, заявил Песков

Песков: Курской области необходим кризисный менеджер, Хинштейн справится

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Курской области нужен кризисный менеджер и президент России Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В четверг Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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"Чрезвычайно востребовано кризисное управление в регионе. Вот этим и будет заниматься Хинштейн... Регион в кризисной ситуации, поэтому нужен такой кризисный менеджер. И вот, по мнению президента, Хинштейн может лучше справиться с этой ролью", - рассказал Песков журналистам, комментируя назначение Хинштейна.
Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к бывшему губернатору Смирнову, он отметил, что "здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации".
"А главное - после того, как будут завершены все работы, которые сейчас выполняют военные, - это заняться восстановлением региона, сферой ЖКХ, стройкой и так далее. Главное - это люди и обеспечение всех потребностей людей", - подчеркнул Песков.
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