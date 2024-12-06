https://ria.ru/20241206/kurery-1987808548.html

СМИ назвали профессию, обогнавшую айтишников по росту зарплат

СМИ назвали профессию, обогнавшую айтишников по росту зарплат - РИА Новости, 06.12.2024

СМИ назвали профессию, обогнавшую айтишников по росту зарплат

Заработная плата курьеров с января по ноябрь выросла на 15%, сообщает издание РБК со ссылкой на совместный обзор hh.ru и ПЭК. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:49

2024-12-06T18:49

2024-12-06T18:49

технологии

россия

рбк (медиагруппа)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Заработная плата курьеров с января по ноябрь выросла на 15%, сообщает издание РБК со ссылкой на совместный обзор hh.ru и ПЭК."Медианная заработная плата курьеров за январь—ноябрь выросла на 15%, до 115,6 тыс. руб. в месяц, к ноябрю они получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.), а также IТ-специалистов (например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.)", — говорится в статье.По данным РБК, зарплата курьеров также выше, чем у менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тыс. руб.), дизайнеров (70 тыс. руб.), бухгалтеров (62,3 тыс. руб.) и журналистов (50,4 тыс. руб.).По мнению hh.ru и ПЭК, такая ситуация объясняется дефицитом сотрудников в сфере доставки: за указанный интервал количество курьерских вакансий увеличилось приблизительно на 36%, при этом резюме стало меньше на 9%.Работодатели также предлагают кандидатам гибкий график с возможностью выбирать рабочие смены, бонусы, надбавки и дополнительные соцгарантии.Как следует из материала, компании также расширили портрет соискателя: сейчас это мужчины и женщины 18–60 лет, включая студентов и пенсионеров.Ранее директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов сообщал, что в сервисах доставки работают миллионы здоровых людей, которых не хватает в других сферах экономики. По его словам, популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы — число курьеров и упаковщиков уже исчисляется миллионами, в то время как рабочих рук так не хватает в других секторах экономики.

https://ria.ru/20241202/dostavka-1986938619.html

https://ria.ru/20241115/moskva-1983896396.html

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технологии, россия, рбк (медиагруппа), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)