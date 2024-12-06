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Губернатор Ханты-Мансийского округа дал поручение по уборке снега - РИА Новости, 06.12.2024
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10:05 06.12.2024 (обновлено: 15:32 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/kukharuk-1987661493.html
Губернатор Ханты-Мансийского округа дал поручение по уборке снега
Губернатор Ханты-Мансийского округа дал поручение по уборке снега - РИА Новости, 06.12.2024
Губернатор Ханты-Мансийского округа дал поручение по уборке снега
Губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук поручил главам муниципальных образований усилить контроль за уборкой снега в населенных пунктах после того,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:05
2024-12-06T15:32
руслан кухарук
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ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук поручил главам муниципальных образований усилить контроль за уборкой снега в населенных пунктах после того, как жители нескольких городов адресовали на прямую линию с главой региона соответствующие обращения. "Есть приоритеты по уборке снега в населенных пунктах - и это него только убрать накат, но и почистить остановочные карманы, тротуары. Все эти задачи адресованы главам, и это работа, которая требует постоянного контроля. Во многих населенных пунктах есть возможность контроля деятельности спецтехники в режиме реального времени", - сказал Кухарук. Губернатор сообщил, что все поступившие вопросы уже адресованы главам муниципалитетов, взяты в отработку. Также он отметил, что по ряду муниципалитетов по уборке территорий вопросы возникали и в летний период. Он поручил главам муниципалитетов усилить контроль за работой подрядных организаций, в случае некачественной уборки улиц вести с ними претензионную работу и отказаться от тех компаний, которые недобросовестно исполняют свои полномочия. Со стороны региональных властей Кухарук пообещал муниципалитетам помощь в данных вопросах, жителей округа заверил, что мониторинг ситуации продолжится и будут сделаны выводы. Прямую линию губернатор провел в четверг, на нее поступило более двух тысяч вопросов и обращений. Большинство касались ЖКХ, благоустройства, соцсферы, аварийного жилья и медицины и по тематике совпадают с теми, что жители округа адресовали Кухаруку на личных встречах с ним во время поездок по муниципалитетам. На те, что интересуют абсолютное большинство югорчан, губернатор ответил в эфире, авторы неозвученных вопросов получат ответы, по ним тоже будет реакция.
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руслан кухарук
Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского округа дал поручение по уборке снега

Кухарук дал поручение главам муниципалитетов Югры по уборке снега

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук поручил главам муниципальных образований усилить контроль за уборкой снега в населенных пунктах после того, как жители нескольких городов адресовали на прямую линию с главой региона соответствующие обращения.
"Есть приоритеты по уборке снега в населенных пунктах - и это него только убрать накат, но и почистить остановочные карманы, тротуары. Все эти задачи адресованы главам, и это работа, которая требует постоянного контроля. Во многих населенных пунктах есть возможность контроля деятельности спецтехники в режиме реального времени", - сказал Кухарук.
Губернатор сообщил, что все поступившие вопросы уже адресованы главам муниципалитетов, взяты в отработку. Также он отметил, что по ряду муниципалитетов по уборке территорий вопросы возникали и в летний период. Он поручил главам муниципалитетов усилить контроль за работой подрядных организаций, в случае некачественной уборки улиц вести с ними претензионную работу и отказаться от тех компаний, которые недобросовестно исполняют свои полномочия. Со стороны региональных властей Кухарук пообещал муниципалитетам помощь в данных вопросах, жителей округа заверил, что мониторинг ситуации продолжится и будут сделаны выводы.
Прямую линию губернатор провел в четверг, на нее поступило более двух тысяч вопросов и обращений. Большинство касались ЖКХ, благоустройства, соцсферы, аварийного жилья и медицины и по тематике совпадают с теми, что жители округа адресовали Кухаруку на личных встречах с ним во время поездок по муниципалитетам. На те, что интересуют абсолютное большинство югорчан, губернатор ответил в эфире, авторы неозвученных вопросов получат ответы, по ним тоже будет реакция.
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