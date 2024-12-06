https://ria.ru/20241206/kuban-1987813339.html
На Кубани трое школьников пострадали после конфликта в школе
На Кубани трое школьников пострадали после конфликта в школе - РИА Новости, 06.12.2024
На Кубани трое школьников пострадали после конфликта в школе
Трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани, работают правоохранительные органы, сообщили в администрация города. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T19:16
2024-12-06T19:16
2024-12-06T20:46
происшествия
краснодар
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Трое учеников пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани, работают правоохранительные органы, сообщили в администрация города. Ранее в прокуратуре региона заявили, что восьмиклассник с ножом напал на учеников школы в Краснодаре, предварительно, пострадали четверо детей. "В школе N94-Ф посёлка Российского произошёл конфликт среди школьников. В результате пострадали трое учеников, они уже под наблюдением медиков. Правоохранительные органы работают на месте и разбираются в случившемся", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974220704.html
краснодар
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Нападение в краснодарской школе
На Кубани трое школьников пострадали после конфликта в школе
На Кубани трое школьников пострадали после конфликта в школе поселка Российского